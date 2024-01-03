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兩電信合併案申訴爭議增加 NCC：多與連線品質相關

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

台灣兩宗電信合併案，去年12月陸續啟動，不過，因為目前仍在合併初期，NCC（國家通訊傳播委員會）收到不少民眾申訴爭議；NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，截至去年12月29日，NCC收到台灣大合併相關的申訴案件數為219件、占台灣大整體申訴案的50%，遠傳合併相關的申訴案件為61件、占遠傳整體申訴案的37%，主要申訴內容多與通訊連線品質有關。

翁柏宗指出，台灣大、遠傳的網路合併狀況確實不同，遠傳與亞太的700MHz、2600MHz頻譜因為剛好相鄰且連續，遠傳、亞太網路整併之後，亞太電信用戶網路連線體驗可以馬上提升；而台灣大哥大台灣之星的900MHz、2600MHz頻譜因為頻譜並不相鄰，因此，網路整併作業比較複雜，不僅程序多，時間也會比較長，台灣大光是整併一個台灣之星的基站就需要6-7個小時。

翁柏宗也提醒，兩家電信業者務必要在農曆年前有一定程度的整併，讓用戶體驗能能夠明顯提升，電信業者也務必要在官網上面公布網路整併進度，讓相關資訊透明化。

網路 NCC 電信業 台灣大哥大 遠傳 亞太電信 台灣之星

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