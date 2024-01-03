華航攜手陳耀訓 機上獨家推出世界冠軍麵包

中華航空與世界麵包冠軍陳耀訓合作，於機艙內提供「莓香絮語」、「薯心吉士」、「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」等4款麵包。即日起台灣出發全航線、全艙等都可以吃到陳耀訓為華航獨家設計的麵包，再次展現華航機上餐飲不懈追求突破與創新的用心，從星級美饌、會席料理、創意甜點到機上麵包，將飛行演化為一場高空美食饗宴。

華航表示，此次合作將於商務艙輪流推出「莓香絮語」及「薯心吉士」兩款麵包，豪華經濟艙供應「薯心吉士」。「莓香絮語」是陳耀訓世界麵包大賽冠軍的代表作，特別選用含水量70％的苗栗大湖草莓乾，透過浸泡草莓酒（烤焙時酒精已揮發），讓草莓乾濕潤而滋味濃厚，並在麵包中添入玫瑰花瓣、核桃等食材，是贏得世界冠軍的秘密之一。

「薯心吉士」外皮焦香，嚴選台農 57 號及台農 66 號地瓜，分別製成地瓜丁與地瓜泥，再添有柔和甜味的丹麥聲頌乳酪，經過反覆揉捏上勁，完美地將地瓜與乳酪的滋味通通收納，甜鹹平衡拿捏得恰到好處。

華航指出，經濟艙則推出「冠軍奶油麵包」及「雲感紫米麵包」，「冠軍奶油麵包」使用榮獲冠軍殊榮的丹麥奶油品牌Lurpak，在機上不用覆熱，優雅細緻的奶油風味，入口後在嘴裡散化開來，奶香餘韻與清新滋味兼得，小小的圓形麵包，外表看似簡單卻一點都不簡單。

「雲感紫米麵包」先將紫糯米熬煮成醬，再加入日本熊本製粉揉製的麵團之中，糯米增加了麵包的保濕力，在三萬呎的高空中，驚喜帶入像雲一樣的鬆軟口感。

此次華航與陳耀訓合作推出的四款麵包，除了冠軍作品「莓香絮語」為目前其門市銷售產品的迷你版外，其他三款麵包皆為陳耀訓依照機上環境、條件，為華航獨家設計開發之品項，只有搭乘華航才能品嘗到。

華航表示，曾獲得世界麵包大賽冠軍的陳耀訓師傅，以職人精神持續推出廣受歡迎的烘焙作品，著重天然、健康的食材，與華航誠懇待客、使用在地食材及長期致力環保永續的理念十分契合，雙方共同研發口感升級的機上麵包，融合台灣在地特色與全球口味共通性，讓經典碰撞創新，使旅客感受華航空中精緻餐飲的極致用心，也讓更多人有機會品味世界冠軍獨家設計的麵包。