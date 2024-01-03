非典龍年時尚Chloé英式刺繡形塑風格「木蘭」輕快柔美

2024甲辰龍年即將來臨，結合需要龍的圖騰、形體進入設計是不少精品品牌的愛用手法，Chloé日前推出龍年限量系列，但從龍的生命力轉化，將象徵女性生命力的木蘭花為題，推出一系列針織衫、丹寧套裝、包款配件等單品，帶來簡約、柔美的另類龍年主題時尚。

在西方具有權威、力量聯想的龍，在東方則與生命、生機多所聯想。Chloé以於是將相同意念的木蘭花為題，透過以生命與純潔為花語的木蘭花，同時為風格注入了力量、賦權、重生的意念。

服裝單品中，Chloé選用低衝擊環境製的素材並結合英式刺繡、鐳射列印，打造出低飽和色彩的針織衫，柔軟舒適。木蘭花造型的吊飾與木蘭花皮革飾片則成為Woody小型托特包與Woody提籃包的俏皮「伴手」，其中Woody提籃包並遠用公平貿易紙、委由肯亞獨立工匠手工編織，而木蘭花手工皮革吊飾更結合了浮雕花瓣、皮革繩索吊飾與金色黃銅C字配飾等多元結構，並將隨包款或提籃行走之際、輕快搖擺。