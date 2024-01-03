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龍蝦、和牛入饌！藝奇新菜登場 送馬卡龍再抽名牌包

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
藝奇本季推出「金賞．日本頂級A5黑毛和牛岩板燒」、「京都和牛壽喜燒」、「龍蝦限定套餐」等不同套餐。圖／王品提供
藝奇本季推出「金賞．日本頂級A5黑毛和牛岩板燒」、「京都和牛壽喜燒」、「龍蝦限定套餐」等不同套餐。圖／王品提供

新年到來，王品旗下的「藝奇和牛岩板燒 日本料理」以日本的飲食文化「御節料理」為基礎，選用日本A5和牛入饌，推出主打「金賞．日本頂級A5黑毛和牛岩板燒」的名物套餐。另外還有「京都和牛壽喜燒」、「龍蝦限定套餐」等不同選擇。1月21日前，凡消費指定套餐，可獲得「金箔の馬卡龍」。消費4客套餐，還有機會抽中「HERZ日本東京職人皮革包」。

自2021年轉型的「藝奇」，現在主打精緻化的岩板燒日式餐點，標榜使用日本傳統的岩燒料理方式，透過300度高溫的火山熔岩岩燒板烹調食材，並有不同的套餐選擇。本季限時推出至2月底的「龍蝦限定套餐」中，強肴「旨味鮮蒸龍蝦岩板燒」即是將整隻的波士頓龍蝦使用岩燒石板釜鍋鮮蒸，並添加清酒提香。搭配上全新的「鮭魚卵和牛釜飯」以及其他料理，全套採7道式，售價1,880元。

同步新登場的「名物套餐」亦提供7道式餐點，包含2種不同選擇的強肴。其中「金賞．日本頂級A5黑毛和牛岩板燒」，將A5和牛肉片以岩板岩燒，帶來軟嫩的口感；另款「京都和牛壽喜燒」則採關西式手法，在鑄鐵鍋中透過炒黑糖、加醬汁、涮煮和牛的方式，讓民眾享受日式情調。每套均為1,380元。

1/21前，凡消費「龍蝦限定套餐」即贈精美「金箔の馬卡龍」1份。1月22日至2月底，單筆消費4客套餐，可抽價值18,800元的「HERZ日本東京職人皮革包」，再獲得「藝奇新春設計款紅包袋」，以及價值480元的「和牛刺身佐櫻花漬招待券」1張。

「龍蝦限定套餐」中的新款強肴「旨味鮮蒸龍蝦岩板燒」。圖／王品提供
「龍蝦限定套餐」中的新款強肴「旨味鮮蒸龍蝦岩板燒」。圖／王品提供
「龍蝦限定套餐」中所搭配的食事「鮭魚卵和牛釜飯」，可以享受海陸雙重饗宴。圖／王品提供
「龍蝦限定套餐」中所搭配的食事「鮭魚卵和牛釜飯」，可以享受海陸雙重饗宴。圖／王品提供

套餐 日本料理

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