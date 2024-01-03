法國必吃馬卡龍PIERRE HERMÉ 台灣首店開幕時間表曝光

有「法國第一名馬卡龍」、「馬卡龍界的愛馬仕」等威風稱號的「PIERRE HERMÉ」，全台正式首發店就快來了，目前在新光三越信義A9已可看到品牌圍籬，牆面醒目的馬卡龍相當吸睛誘人，據了解，開幕時程將落在一月中旬，等於農曆過年前就有機會買到，趕上過年送禮旺季。

「PIERRE HERMÉ」被視為去法國巴黎必買的馬卡龍，被評為各種口味滋味濃郁但甜而不膩口，評價比另一家法國馬卡龍名店Ladurée還要好。PIERRE HERMÉ去年12月獨家快閃新光三越信義新天地，隨即引爆排隊人潮效應，假日時更需要排隊數小時才能買到，但仍澆不息民眾就是想買的念頭，快閃期間創下每日最高銷售萬顆的紀錄。

PIERRE HERMÉ之前台北快閃雖然在耶誕節結束了，但緊接著在1月5日快閃新光三越台中中港店，除了跟台北一樣帶來12種經典馬卡龍之外，還會加碼兩款限定口味。消息在新光三越台中中港店粉絲專頁曝光後，引起網友熱烈討論，紛紛表示「準備要去買了」。

至於另一家讓大家等了許久的台灣首家「Bacha Coffee」，在新光三越A8的圍籬從周年慶前架上了又拆，去年底圍籬又重新現身，據了解，品牌對於開幕準備細節相當仔細，正式見客時間表目前尚未底定，但也許仍有機會可趕上農曆過年旺季。