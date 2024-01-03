遠傳friDay影音聯手悠遊付迎新年　最高可享回饋33%

迎接2024年到來，遠傳friDay影音與悠遊卡公司電子支付「悠遊付」共推新年好康活動，即日起至1月16日只要訂閱指定影音方案，不僅可一路使用至農曆新年假期，以悠遊付結帳還享最高33%回饋，還可獲得總值百萬豪禮抽獎資格，有機會帶走三星手機Galaxy S23 FE、悠遊付回饋金9,999元等好禮。遠傳friDay影音獨家強檔日韓劇不停歇，包含1月13日起獨家與韓國同步播出最新韓劇《夜晚盛開的花》，獨家奇幻愛情日劇《因為你把心給了我》1月9日起也將上架。

為回饋廣大通勤族，遠傳friDay影音聯手「悠遊付」共同推出新年回饋活動，即日起至1月16日活動期間訂閱遠傳friDay影音「影劇90天送6張單片券」指定方案，優惠價597元，使用期間將橫跨新春農曆年節假期。只要用戶選擇以悠遊付結帳，立即加贈影劇20天（價值133元）、悠遊付現金券30元，連同悠遊付新戶加碼回饋1%、每週二／週五使用遠傳friDay聯名卡綁定悠遊付結帳享遠傳幣8%回饋等多元回饋，總回饋幅度最高可達33%。除上述加碼好康，用戶還能獲得總值百萬豪禮抽獎資格，獎品包含三星手機Galaxy S23 FE、悠遊付回饋金9,999元等。

遠傳friDay影音1月份獨家日韓劇不間斷，1月13日起獨家播出李荷妮、李鍾元主演韓劇《夜晚盛開的花》，講述一到夜晚就翻牆助人，擁有著雙重面貌、守寡15年的寡婦，遇到朝鮮完美男的趣味故事；1月20日起播出李絮、安宰弘主演的話題韓劇《愛情少一啪》；戀愛實境秀《換乘戀愛第3季》也正熱映中。

日劇部分，遠傳friDay影音1月9日起獨家跟播永野芽郁主演、山田裕貴共演的最新日劇《因為你把心給了我》，該劇為《勿說是推理》原班製作團隊奇幻愛情新作；1月15日起播出西島秀俊、蘆田愛菜共演父女檔《再會指揮家》，透過管弦樂團找回失去的熱情，並重建親子關係；1月27日起播出鬼才編劇宮藤官九郎最新作《極度不妥！》，1月24日則播出二階堂富美主演、蔡鍾協共演的奇幻愛戀故事《Eye Love You》。

1月份還有多部強檔電影，包含全台票房賣破2.5億元、新海誠集大成之作《鈴芽之旅》，以及奪魂鋸系列開創者導演溫子仁強勢回歸執導的《奪魂鋸 X》、最強動作系列回歸作《浴血任務4》等，還有第74屆坎城影展全場起立鼓掌14分鐘口碑好片《龍與雀斑公主》、坎城名導金知雲五度攜手影帝宋康昊打造的黑色幽默作品《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》等。

遠傳friDay影音回饋用戶，多檔獨家日、韓劇全都免費看，觀看影劇還能再抽周邊好禮，其中獨家日劇《派對咖孔明（真人版）》，由人氣演員向井理主演與上白石萌歌共演，劇情描述中國三國時代名軍師諸葛亮以年輕之姿轉生到現代日本東京澀谷，並在夜店和創作歌手月見英子相遇，並以軍師身分實現她的夢想。

免費片單還有遠傳friDay影音獨家韓劇《完美的結婚公式》，為超高人氣年度黑馬韓劇，成勛與鄭侑敏上演契約夫婦聯手復仇的高甜度浪漫爽劇；獨家韓劇《交易》為俞承豪主演的犯罪驚悚韓劇，講述兩名20多歲的青年偶然綁架了同校同學並索要10億贖金，三個朋友之間不嚴密的綁架事件逐漸變得無法控制；另《清潭國際高等學校》被譽為校園版《黑暗榮耀》，貧窮女高中生與校園財閥展開激烈的權力遊戲和心理鬥爭。