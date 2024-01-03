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遊戲業迎旺季，國際電玩展倒計時！17國破百廠參與

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導

2024台北國際電玩展（Taipei Game Show，下稱TGS）將於1月25日至28日在南港展覽館1館盛大登場，其中B2B商務區與亞太遊戲高峰會將於1月25日至26日同期舉辦，主辦單位今正式公布商務區的平面圖，將有來自17個國家地區、破百間包含遊戲產業上中下游各領域業者參與，隨著國際交流全面回歸實體舉行，TGS今年也持續與包括韓國G-STAR與BIC Festival、日本BitSummit、菲律賓Philippine GameDev Expo、新加坡gamescom asia等。

主辦單位台北市電腦公會指出，TGS商務區的參展廠商向來涵蓋遊戲產業幾乎全領域的業者，本次類型亦包括獨立遊戲、遊戲開發、遊戲發行、金流、在地化服務、行銷推廣、美術或動畫設計、音效製作、區塊鏈等，且展區首度移師5樓，預期能夠帶來更好的交流空間，相關產業人士能夠在現場進行媒合、商務會議討論等，享受最便利一條龍的全方位服務。

此外，本次展區分為一般展區及獨立遊戲展區，一般展區中有提供支付與行銷等多元服務的Xsolla、全球知名行動廣告數據分析商AppsFlyer、遊戲在地化營運與行銷整合服務的日本Sony企業在台子公司台灣碩網(So-net)，專營數位與網紅行銷的亞洲指標數位行銷顧問(AsiaKOL)、全球首創的SaaS平台之一韓國BACKND，韓國知名遊戲開發與發行商Gravity、及Web3遊戲開發工具及平台服務商Readygg等。

獨立遊戲展區中，則有來自全球的優秀開發者，包括曾入選東京電玩展Selected Indie展區的巴西團隊United Games，獲得SEA Game Awards最佳創新遊戲獎提名、來自印尼的YummyYummyTummy，在Berlin Indie Prize獲得Best Audio Award的阿根廷團隊Sureksu，作品屢獲Steam極度好評的台灣團隊光穹遊戲(18Light Game)，還有在2023The Game Awards中，雙項入圍最佳獨立遊戲及最佳獨立遊戲新秀獎的英國團隊Sad Owl Studios等。

電玩展

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