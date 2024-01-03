歌詩達賞櫻郵輪 獨家快閃每房折6千！AsiaYo慶10週年

限時8天，AsiaYo推出歌詩達賞櫻郵輪優惠快閃，新年獨家優惠每艙房現折6千。這是AsiaYo創立十周年獻禮，同步推出團體精選遊程，即起也能在平台比價、下單。

AsiaYo目前除了能在數位平台訂購露營、郵輪、滑雪、海外馬拉松等多元的旅遊商品外，再度創新與台灣各大旅行社串接團體旅遊行程，精選最受歡迎的商品，透過AsiaYo優化後的智能介面，讓旅客可輕鬆找出最適合自己的遊程。業者表示，AsiaYo將不再只是單一訂房功能的網站，而是能一站式滿足旅客全面需求的平台。

AsiaYo自2013年成立，是台灣第一個本土訂房網，經過疫情及多場旅遊風暴洗禮後，功能及產品也從單一的訂房擴增到特色旅遊行程，2024年更將團體旅遊產品線上化，與台灣各大知名旅行社戰略性聯盟，旅客可以一站式比較各家價格與行程特色。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，「今年是AsiaYo成立滿十周年，人們常說十年磨一劍，這也是我們的一個新紀元，我們從台灣的訂房平台起家跨足整個亞洲，不斷運用科技旅遊平台的優勢，創造更便利旅客的選擇。」「我們目前積極與各大國內外旅行業者戰略性合作，未來將推出越來越多元的產品，透過一直進化的科技平台，目標將在未來成為台灣最強大的旅遊行動智能App。」