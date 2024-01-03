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桃機定點發COVID-19快篩 旅客讚貼心政策

中央社／ 桃園機場3日電

因應COVID-19疫情持續及農曆春節入出境人潮，3日起，疾管署於桃機定點定時提供家用快篩，今天許多出入境旅客在領取後都覺得相當實用，稱讚是貼心政策。

疾管署發言人羅一鈞2日表示，預估1月中下旬達國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高峰，且春節連假後不排除再有高峰，因應全球呼吸道疾病疫情發生率上升，3日起，從上午7時至晚間10時30分，於桃園國際機場第一、第二航廈的接機及出境大廳共4據點發放快篩，旅客可於入出境時自由領取，不分年齡每人1盒，初步規劃執行至春節連假後，並視國際疫情和國內狀況決定是否延長。

從馬來西亞來台灣旅遊的情侶表示，台灣政府提供快篩試劑很貼心有幫助，雖然對疫情沒有那麼緊張，最擔心的時刻已經過去，但還是可以測試一下自己是否確診，現在民眾要靠自己做好防疫工作及提升免疫力，口罩也會視情況決定是否佩戴。

從日本返台的女性旅客說，看到新聞報導疫情即將升溫還是會特別小心，剛從國外回來仍會擔心傳染給家人，平時家裡還是有備用快篩試劑，對於政府好意「當然要領取」，雖然不會刻意避開人潮多的地方，但也會記得佩戴口罩，其實這次出國前就特別攜帶快篩試劑，回國前也先行檢測確認安全。

平時在印尼居住工作的民眾表示，當地疫情其實更嚴重，所以對於台灣的狀況並不會很擔心，也沒有覺得台灣疫情有加劇現象，不過政府既然有發放就領取，需要時也可以隨時檢測，讓自己與家人都安心。

快篩試劑 COVID-19 桃機

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