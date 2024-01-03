《關於我轉生變成史萊姆》聲優岡咲美保和千本木彩花台北動漫節見面會
動畫代理商木棉花於2024台北國際動漫節特別邀請超人氣動畫《關於我轉生變成史萊姆這檔事》主角「利姆路・坦派斯特」的聲優「岡咲美保」小姐及擔任「朱菜」的聲優「千本木彩花」小姐來台，於動漫節期間舉辦聲優見面會。《關於我轉生變成史萊姆這檔事》因為詼諧可愛又充滿熱血戰鬥的劇情深受粉絲喜愛，保有超高人氣，日前日本官方也公布電視動畫第三季將於4月開播，再加上國際動漫節的《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聲優活動，讓粉絲2024年有滿滿的史萊姆消息可以期待！
而特邀來台的兩位聲優也具有多部代表作，聲優「岡咲美保」小姐的代表作有《轉生成女性向遊戲只有毀滅END的壞人大小姐》的「瑪莉・杭特」以及《某大叔的VRMMO活動記》的魔法使「米莉」，聲優「千本木彩花」的代表作則有1月新番《迷宮飯》的「瑪露希爾」。兩位聲優將在見面會上針對作品及配音過程進行分享，還會在現場演繹動畫中的精采段落，參加見面會的粉絲還可以拿到《關於我轉生變成史萊姆這檔事》的可愛舒壓槌、精美大紙袋，以及聲優親遞複製簽名版，粉絲千萬不要錯過這次面對面的機會！
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聲優見面會將於1月13日中午12點在KKTIX獨家實名販售，活動場次將在台北國際動漫節2月4日和2月5日各有一場，每一場限量200名觀眾，共400個名額售完為止，喜歡「岡咲美保」和「千本木彩花」兩位聲優的粉絲務必要看好售票時間搶購喔！
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聲優見面會：
購票時間：1月13日(六)中午12:00開賣，售完為止。
購票通路：KKTIX販售
聲優活動套裝組：2,200 元（含舞台活動票、聲優親遞複製簽名版、可愛舒壓槌和精美大紙袋）
活動限額：一場各200 名/共400名
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聲優見面會 第一場活動資訊
活動時間：2024年2月4日（日）16:30-18:00
活動地點：台北國際動漫節 大會A舞台(台北世貿展覽一館)
《關於我轉生變成史萊姆這檔事》聲優見面會 第二場活動資訊
活動時間：2024年2月5日（一）12:30-14:00
活動地點： 台北國際動漫節 大會A舞台(台北世貿展覽一館)
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