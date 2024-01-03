超典雅雙層木製新年禮盒 虹夕諾雅谷關結合在地味首發

超典雅日系新年禮盒登場。星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村「虹夕諾雅谷關」，即日起首次限量發售「暖閣茶敘」雙層木製新年禮盒，承裝在地美好滋味。老爺酒店集團旗下各館也有在地風味禮盒，風城米粉、宜蘭金桔全入列。

虹夕諾雅谷關與在地近40年歷史的台中餅舖「喜豐香1985」，合作打造專屬於的雙層木製新年禮盒。雙層禮盒中包含五款獨特的台式糕點，其中包括結合泰雅族使用的辛香料馬告製作而成的「馬告小杏仁」，還有龜殼形狀、象徵長壽的「赤春蘋果酥」，以及使用金桔與白豆沙、有財源滾滾寓意的「金桔來報喜」等。

迎接走春送禮商機，老爺酒店也端出多款別出心裁的年節禮盒。如台北老爺「大吉大利禮盒」內含老爺經典必買的牛軋糖、鳳梨酥、楓糖鹽之花堅果塔與杏桃蛋糕巧克力塔等11款創意甜品。新竹老爺則將富含在地元素的客庄香桔汁、風城米粉與擂茶元素納入今年春節禮盒中。