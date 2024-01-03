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2024台灣燈會主燈「龍來台灣」、小提燈「小龍包」亮相
2024台灣燈會將於2月24日至3月10日於台南市「高鐵燈區」、「安平燈區」點燈，交通部觀光署今天正式發表今年主燈「龍來台灣」的造型，小提燈則以今年的生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」。
台灣燈會邁入第35屆，主燈設置於台南「高鐵燈區」，名為「龍來台灣」，是由中華民俗藝術基金會董事長林明德及中研院李豐楙院士共同命名，結合易經乾卦與民俗禮儀祝禱元素，更隱含龍年主燈對台南400年致敬之意，並體現台灣燈會揚名國際，歡迎國際旅客攏來台灣之期待。
今年主燈由知名藝術家彭力真總監操刀設計與製作，創作靈感來自台南大天后宮殿前石柱飛龍神韻及型態，主燈龍型主體高度18公尺，含底座總高度達22公尺，是一座壯碩雄偉結合具象與抽象的立體內發光大型燈籠。
至於每年最受小朋友期待的小提燈，今年是以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背，更可成為搭配造型的亮眼配件，除了當提燈使用外，還兼具玩具收藏的功能。
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