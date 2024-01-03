台灣燈會小提燈今亮相 首設計可裝東西「小龍包」
「2024台灣燈會」2月24日至3月10日於台南市「高鐵燈區」及「安平燈區」點亮。交通部觀光署今揭開主燈「龍來台灣」樣貌，同時公布每年受小朋友歡迎的小提燈「小龍包」，今年首次設計為能裝東西的「小龍包」，兼具實用及收藏功能，詳細發放時間及數量由台南市政府公告。
第35屆台灣燈會主燈設置於台南「高鐵燈區」，名為「龍來台灣」，由中華民俗藝術基金會董事長林明德及中研院院士李豐楙共同命名，結合易經乾卦與民俗禮儀祝禱元素，更隱含龍年主燈對台南400年致敬之意。
除了主燈每年吸引不少人駐足觀賞，小提燈也大受小朋友歡迎，今年仍由設計師林佳葦設計。觀光署表示，今年以生肖龍為主題，將龍變身為在身上的「小龍包」，龍頭可放入一些輕量的隨身物品或小玩具，龍身則變成長背帶，可頸掛、側背或斜背，更可成為搭配造型的亮眼配件。
林佳葦也分享，小提燈另一個有趣的設計，則是在龍嘴內側的燈具上方，開了一個硬幣大小的圓孔，閉起時燈具會塞住孔洞，等張開時上方的物品就會咕咚咕咚往下掉在龍嘴裡，除了當提燈使用外，還兼具玩具收藏的功能。
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