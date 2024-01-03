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寵物與購物的結合！日本生活品牌掀起人寵共融新浪潮

聯合新聞網／ 有你共創
日本獨創購物推車、寵物推車二車一體，隨你需求變換。/圖有你共創提供
日本獨創購物推車、寵物推車二車一體，隨你需求變換。/圖有你共創提供

台灣在2020年，新註冊的寵物數量正式超越新生兒，成為新興族群「毛小孩」，寵物推車的選擇也成為飼主間與網路上的熱門話題，而人寵之間如何落實共享共榮的議題也隨之發酵。面對市場上五花八門的推車，毛孩家人們也期待一個真正讓飼主與寵物都能使用的生活產品。

成立近10年的日本生活品牌Prime direct，通過產品開發經驗與回饋調查，為了滿足消費者逛街買菜不想提著重物回家的需求，並且觀察日本養寵物的家庭數量持續上升，因此便設計出這款，結合寵物、購物推車功能，實現兩用變換理想設計的「EcoCa折折推車」。在日本開始銷售的一年半裡，不僅創下售出近10萬台、金額突破19億日圓的驚人成績，同時也在日本亞馬遜與樂天平台奪下銷售榜首，是名符其實的雙冠王。而這款曬寵購物兩相宜的EcoCa折折推車，台灣獨家首發在嘖嘖。

專屬個人的購物車，從超市到回家，便攜同時環保。/圖有你共創提供
專屬個人的購物車，從超市到回家，便攜同時環保。/圖有你共創提供

對於地狹人稠的台灣來說，若推車沒有折疊功能，或折疊體積不小，容易淪為住家空間的「大型違建」，日本EcoCa折折推車可以做到車包分離、單手一秒收折，折疊後體積減少了75%，能夠將推車完美收納於小空間。

配合折疊功能的兩種分離式車籃設計，購物袋容量可達35公升，和下方承載5公斤的置物籃，能滿足一般家庭採買所需；而寵物提籃承重20公斤，多數中型犬都能輕鬆帶出門，還有寵物安全掛勾設計，能防止毛小孩意外跳出。兩用變換極容易，換籃、扣上安全卡扣就能3秒完成變身，方便性滿分！

在安全性與流暢度上也有巧思，除了擁有一踩雙煞的煞車腳踏板，輪胎更是採用吸震靜音的寬大360°萬向輪，輕鬆適應台灣巷弄與人行道，讓消費者與寵物都能享受舒適平穩的出遊體驗。

EcoCa折折推車共推出兩種顏色-極致黑與純粹銀，由有.設計團隊引進，已在嘖嘖平台進行預購，有單獨寵物、購物推車和雙享組合提供挑選，趕緊把握限量61折起募資超早鳥優惠，詳細商品資訊請見嘖嘖頁面與粉絲專頁查詢。

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