海膽魚卵雞白湯、明太子烏龍麵！「雞湯大叔」新菜登場

阿爾法餐飲旗下品牌「雞湯大叔」，在迎來2024年之際，限時推出「雞湯料亭」限定餐點，包括有「海膽魚卵雞白湯」、「明太子醬漬烏龍麵」、「涮煮茶碗蒸」等特色湯頭與餐點，為餐桌帶來滿滿新意。

主打特色雞湯鍋底的「雞湯大叔」，提供蔬果雞湯、白蘭地燉雞湯等不同湯底，目前在雙北地區設有民生、忠孝、內湖、敦北、永和等分店。本次於1月至3月期間限時推出的「雞湯料亭」，即是將和食元素融入菜單之中。其中「海膽魚卵雞白湯」是將老母雞與蔬果熬煮的湯底中，加入「海膽」提昇濃郁的香氣，並可倒入「魚卵」增添口感，升級價89元。