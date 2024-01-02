海膽魚卵雞白湯、明太子烏龍麵！「雞湯大叔」新菜登場
阿爾法餐飲旗下品牌「雞湯大叔」，在迎來2024年之際，限時推出「雞湯料亭」限定餐點，包括有「海膽魚卵雞白湯」、「明太子醬漬烏龍麵」、「涮煮茶碗蒸」等特色湯頭與餐點，為餐桌帶來滿滿新意。
主打特色雞湯鍋底的「雞湯大叔」，提供蔬果雞湯、白蘭地燉雞湯等不同湯底，目前在雙北地區設有民生、忠孝、內湖、敦北、永和等分店。本次於1月至3月期間限時推出的「雞湯料亭」，即是將和食元素融入菜單之中。其中「海膽魚卵雞白湯」是將老母雞與蔬果熬煮的湯底中，加入「海膽」提昇濃郁的香氣，並可倒入「魚卵」增添口感，升級價89元。
「明太子醬漬烏龍麵」選用明太子製成特調醬汁，搭配吸飽湯汁的烏龍麵條，可以品嚐到奶香與鹹香兼具的滋味，加價49元。同步登場的「涮煮茶碗蒸」的外型精緻，可以下鍋一同烹煮，入口滑順並帶有蛋香，加價59元。至於「紫蘇雞肉漿」添加有紫蘇與辛香料，帶來清新的滿足感，加價59元。另外針對海鮮愛好者，還有「廣島牡蠣」可供選擇。
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