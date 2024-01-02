快訊

現場畫面直擊！2東京羽田機場飛機起火 疑與海上保安廳飛機擦撞

賴清德贊成公開高端疫苗合約、高端籲應一視同仁 衛福部長說話了

腳上飛來小蝴蝶？AQUAZZURA蝴蝶結高跟鞋 浪漫隨行

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
AQUAZZURA蝴蝶結Bow Tie系列Ballet紅色平底鞋，28000元。圖／AQUAZZURA提供
AQUAZZURA蝴蝶結Bow Tie系列Ballet紅色平底鞋，28000元。圖／AQUAZZURA提供

心裡打了結，需要解開，但情人間的情意卻是難分難捨的結，希望長長久久、永不分離。義大利鞋履品牌AQUAZZURA推出新款蝴蝶結Bow Tie系列鞋履，從甜美的蝴蝶結得到靈感，無論高跟、平底或半透露空，要讓新一年從足間走起、踏出一條時尚大道。

左右對稱、宛如蝴蝶展翼的「蝴蝶結」常反應女性柔和甜美的一面，更常被運用服裝、裙擺甚至珠寶配件。原本擅長為女性打造高跟鞋的AQUAZZURA，其新款蝴蝶結Bow Tie系列則將蝴蝶結加入鞋跟結構，讓每一次的移動前進有如蝴蝶輕拍雙翼、翩翩起舞。

其中全黑色高跟款將有8.5公分與10.5公分兩種高度，讓人盡情展現氣勢、隱形增高，另有PVD白色透明與黑色蕾絲鏤空款則合適派對或晚宴，神秘、大方，也合適舞會的華麗風格。平底款式則有黑、紅二色，好走、舒適，也讓行走間如蝴蝶般飄輕盈，氣質、如影隨形。

AQUAZZURA蝴蝶結Bow Tie系列Mesh Pump高跟鞋，33000元。圖／AQUAZZURA提供
AQUAZZURA蝴蝶結Bow Tie系列Mesh Pump高跟鞋，33000元。圖／AQUAZZURA提供
鞋履常是收藏中永遠少一款的單品，義大利鞋履品牌AQUAZZURA推出系列新品，要讓女士修飾拉長身形、自信氣勢大增。圖／翻攝自 IG @ aquazzura
鞋履常是收藏中永遠少一款的單品，義大利鞋履品牌AQUAZZURA推出系列新品，要讓女士修飾拉長身形、自信氣勢大增。圖／翻攝自 IG @ aquazzura
AQUAZZURA蝴蝶結Bow Tie系列PVC Pump高跟鞋，33000元。圖／AQUAZZURA提供
AQUAZZURA蝴蝶結Bow Tie系列PVC Pump高跟鞋，33000元。圖／AQUAZZURA提供

蝴蝶 義大利

延伸閱讀

A-Lin秘密栽培 女星曬逆天美腿秀辣舞

主播宮鬥劇辯結 爆隔離霜擠高跟鞋、主播台貼符橋段 明年宣判

穿高跟鞋拇趾外翻近40度痛到像火在燒 未治療可能引發全身骨骼、關節問題

穿錯鞋恐腰酸背痛長雞眼！專家傳授球鞋、高跟鞋...6種鞋挑選方法

相關新聞

海膽魚卵雞白湯、明太子烏龍麵！「雞湯大叔」新菜登場

阿爾法餐飲旗下品牌「雞湯大叔」，在迎來2024年之際，限時推出「雞湯料亭」限定餐點，包括有「海膽魚卵雞白湯」、「明太子醬...

腳上飛來小蝴蝶？AQUAZZURA蝴蝶結高跟鞋 浪漫隨行

心裡打了結，需要解開，但情人間的情意卻是難分難捨的結，希望長長久久、永不分離。義大利鞋履品牌AQUAZZURA推出新款蝴...

Roots攜手CLOT完成龍年應景潮流穿搭 凸顯舒適感、豐富色彩與精緻刺繡

因應農曆新年到來，加拿大生活風格品牌Roots再次攜手陳冠希所創立的潮牌CLOT推出龍年系列服飾，展現雙品牌的拿手設計，強調舒適感、豐富色彩與精緻刺繡，絕對是應景的最潮單品。

就是要熱吻！古馳創意總監Sabato帶頭IG「放閃」三連發

2023過去了，2024來了。新的一年你有什麼計畫？對GUCCI創意總監Sabato de Sarno而言，新年新計畫竟...

粉絲必收！「櫻桃小丸子」首度跨界JINS 友藏爺爺、小玉和花輪都成為眼鏡主角

新的一年到來，日本連鎖眼鏡品牌暨通路JINS呈現全新的「櫻桃小丸子」聯名系列，除了主角小丸子之外，包括爺爺友藏，以及三年四班的小玉、花輪、野口、美環等同學們，也都是鏡架上的設計之一，既實用又可愛，絕對是粉絲必收。

momo幣走入實體通路！台灣大哥大直營門市商品折抵無上限

momo幣正式踏入實體世界，今天（1月2日）起台灣大哥大用戶可於台灣大哥大直營門市以momo幣折抵消費，無論是單純購買商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。