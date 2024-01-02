腳上飛來小蝴蝶？AQUAZZURA蝴蝶結高跟鞋 浪漫隨行
心裡打了結，需要解開，但情人間的情意卻是難分難捨的結，希望長長久久、永不分離。義大利鞋履品牌AQUAZZURA推出新款蝴蝶結Bow Tie系列鞋履，從甜美的蝴蝶結得到靈感，無論高跟、平底或半透露空，要讓新一年從足間走起、踏出一條時尚大道。
左右對稱、宛如蝴蝶展翼的「蝴蝶結」常反應女性柔和甜美的一面，更常被運用服裝、裙擺甚至珠寶配件。原本擅長為女性打造高跟鞋的AQUAZZURA，其新款蝴蝶結Bow Tie系列則將蝴蝶結加入鞋跟結構，讓每一次的移動前進有如蝴蝶輕拍雙翼、翩翩起舞。
其中全黑色高跟款將有8.5公分與10.5公分兩種高度，讓人盡情展現氣勢、隱形增高，另有PVD白色透明與黑色蕾絲鏤空款則合適派對或晚宴，神秘、大方，也合適舞會的華麗風格。平底款式則有黑、紅二色，好走、舒適，也讓行走間如蝴蝶般飄輕盈，氣質、如影隨形。
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