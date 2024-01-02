Roots攜手CLOT完成龍年應景潮流穿搭 凸顯舒適感、豐富色彩與精緻刺繡

因應農曆新年到來，加拿大生活風格品牌Roots再次攜手陳冠希所創立的潮牌CLOT推出龍年系列服飾，展現雙品牌的拿手設計，強調舒適感、豐富色彩與精緻刺繡，絕對是應景的最潮單品。

繼上一次Roots迎接50週年以及CLOT的20周年，雙方首度合作，引起討論話題。於是在華人新年將到來之際，Roots再度攜手CLOT，運用了龍形圖騰與「Stay Lucky」草寫字樣，以及金色點綴，推出龍年限定系列服飾。串連起東、西方文化本來就是CLOT所擅長的風格，這一次除了結合雙品牌經典Logo設計之外，更還能看到象徵西方授獎外套，裝飾了龍年主題圖案，搭配耀眼紅色及金色元素，呈現俐落時髦的新年穿搭。而且這系列商品同時運用環保材質及有機棉製成，除了必備的舒適性之外，更結合精緻刺繡工藝，讓人想立刻擁有。

美國時尚品牌TOMMY HILFIGER打造早春限量系列，涵蓋男、女裝單品，並把經典美式休閒DNA與東方節慶的團聚氛圍結合。圖／TOMMY HILFIGER提供

面對華人新年氛圍穿搭需求，美國時尚品牌TOMMY HILFIGER則是打造了早春限量系列，涵蓋男、女裝單品，並把經典美式休閒DNA與東方節慶的團聚氛圍結合。系列的特別單品為為雙面穿飛行外套及適合亞洲女性版型的Monogram連身洋裝，除了獨特的龍年和緹花圖案外，TOMMY HILFIGER還以紅色元素貫穿，凸顯幸福、成功和好運的意涵。法國時尚品牌maje也不落人後，打造以閃石勾劃龍紋的桃紅色T恤或是白色連帽上衣，交織出充滿亞洲色彩的獨特設計。

maje新春迷你系列連帽上衣，價格店洽。圖／maje提供

maje新春迷你系列T恤，4,890元。圖／maje提供

TOMMY HILFIGER早春限量系列Monogram連身洋裝，7,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

Roots聯名CLOT龍年系列連帽上衣，4,280元。圖／Roots提供

Roots聯名CLOT龍年系列手提袋，價格店洽。圖／CLOT提供

Roots聯名CLOT龍年系列連帽上衣，4,280元。圖／Roots提供

Roots聯名CLOT龍年系列授獎外套，價格店洽。圖／CLOT提供

TOMMY HILFIGER早春限量系列男裝龍年連帽毛衣，7,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供