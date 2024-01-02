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Roots攜手CLOT完成龍年應景潮流穿搭 凸顯舒適感、豐富色彩與精緻刺繡

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
因應農曆新年到來，加拿大生活風格品牌Roots再次攜手陳冠希所創立的潮牌CLOT推出龍年系列服飾。圖／Roots提供
因應農曆新年到來，加拿大生活風格品牌Roots再次攜手陳冠希所創立的潮牌CLOT推出龍年系列服飾。圖／Roots提供

因應農曆新年到來，加拿大生活風格品牌Roots再次攜手陳冠希所創立的潮牌CLOT推出龍年系列服飾，展現雙品牌的拿手設計，強調舒適感、豐富色彩與精緻刺繡，絕對是應景的最潮單品。

繼上一次Roots迎接50週年以及CLOT的20周年，雙方首度合作，引起討論話題。於是在華人新年將到來之際，Roots再度攜手CLOT，運用了龍形圖騰與「Stay Lucky」草寫字樣，以及金色點綴，推出龍年限定系列服飾。串連起東、西方文化本來就是CLOT所擅長的風格，這一次除了結合雙品牌經典Logo設計之外，更還能看到象徵西方授獎外套，裝飾了龍年主題圖案，搭配耀眼紅色及金色元素，呈現俐落時髦的新年穿搭。而且這系列商品同時運用環保材質及有機棉製成，除了必備的舒適性之外，更結合精緻刺繡工藝，讓人想立刻擁有。

美國時尚品牌TOMMY HILFIGER打造早春限量系列，涵蓋男、女裝單品，並把經典美式休閒DNA與東方節慶的團聚氛圍結合。圖／TOMMY HILFIGER提供
美國時尚品牌TOMMY HILFIGER打造早春限量系列，涵蓋男、女裝單品，並把經典美式休閒DNA與東方節慶的團聚氛圍結合。圖／TOMMY HILFIGER提供

面對華人新年氛圍穿搭需求，美國時尚品牌TOMMY HILFIGER則是打造了早春限量系列，涵蓋男、女裝單品，並把經典美式休閒DNA與東方節慶的團聚氛圍結合。系列的特別單品為為雙面穿飛行外套及適合亞洲女性版型的Monogram連身洋裝，除了獨特的龍年和緹花圖案外，TOMMY HILFIGER還以紅色元素貫穿，凸顯幸福、成功和好運的意涵。法國時尚品牌maje也不落人後，打造以閃石勾劃龍紋的桃紅色T恤或是白色連帽上衣，交織出充滿亞洲色彩的獨特設計。

maje新春迷你系列連帽上衣，價格店洽。圖／maje提供
maje新春迷你系列連帽上衣，價格店洽。圖／maje提供

maje新春迷你系列T恤，4,890元。圖／maje提供
maje新春迷你系列T恤，4,890元。圖／maje提供

TOMMY HILFIGER早春限量系列Monogram連身洋裝，7,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER早春限量系列Monogram連身洋裝，7,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

Roots聯名CLOT龍年系列連帽上衣，4,280元。圖／Roots提供
Roots聯名CLOT龍年系列連帽上衣，4,280元。圖／Roots提供

Roots聯名CLOT龍年系列手提袋，價格店洽。圖／CLOT提供
Roots聯名CLOT龍年系列手提袋，價格店洽。圖／CLOT提供

Roots聯名CLOT龍年系列連帽上衣，4,280元。圖／Roots提供
Roots聯名CLOT龍年系列連帽上衣，4,280元。圖／Roots提供

Roots聯名CLOT龍年系列授獎外套，價格店洽。圖／CLOT提供
Roots聯名CLOT龍年系列授獎外套，價格店洽。圖／CLOT提供

TOMMY HILFIGER早春限量系列男裝龍年連帽毛衣，7,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER早春限量系列男裝龍年連帽毛衣，7,680元。圖／TOMMY HILFIGER提供

TOMMY HILFIGER早春限量系列女裝雙面穿飛行外套，12,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供
TOMMY HILFIGER早春限量系列女裝雙面穿飛行外套，12,800元。圖／TOMMY HILFIGER提供

品牌 陳冠希

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