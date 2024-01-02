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粉絲必收！「櫻桃小丸子」首度跨界JINS 友藏爺爺、小玉和花輪都成為眼鏡主角

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
JINS呈現全新的「櫻桃小丸子」聯名系列，除了主角小丸子之外，包括爺爺友藏，以及三年四班的小玉、花輪、野口、美環等同學們，也都是鏡架上的設計之一。圖／JINS提供
JINS呈現全新的「櫻桃小丸子」聯名系列，除了主角小丸子之外，包括爺爺友藏，以及三年四班的小玉、花輪、野口、美環等同學們，也都是鏡架上的設計之一。圖／JINS提供

新的一年到來，日本連鎖眼鏡品牌暨通路JINS呈現全新的「櫻桃小丸子」聯名系列，除了主角小丸子之外，包括爺爺友藏，以及三年四班的小玉、花輪、野口、美環等同學們，也都是鏡架上的設計之一，既實用又可愛，絕對是粉絲必收。

從80年代開始，就受到眾人喜愛的「櫻桃小丸子」漫畫與卡通，可以說是最家喻戶曉的日本動漫代表之一。為了呼應農曆年前的家人團聚意涵，JINS便選擇和櫻桃小丸子合作，推出「櫻家」和「三年四班」兩個聯名系列眼鏡，將角色融入設計之中，打造充滿童趣巧思的鏡框，喚起與家人、好友歡聚的回憶。其中的櫻家系列，提供了櫻家一家人和小丸子與爺爺的兩種眼鏡款式，採用厚重感膠框及TR90輕量樹脂材質設計，不論男女老少都百搭，材質考量更是配戴舒適無負擔。而三年四班共推出4種金屬框型，以櫻桃小丸子的同班同學，小玉、花輪、野口、美環為主角，倆倆一對刻印在鏡腳尾端，時刻想起美好童年回憶。

購買JINS「櫻桃小丸子眼鏡」，有機會抽中限量壽司杯。圖／JINS提供
購買JINS「櫻桃小丸子眼鏡」，有機會抽中限量壽司杯。圖／JINS提供

不只JINS有櫻桃小丸子聯名系列，台灣的寶島眼鏡也上市了Hello Kitty合作系列，藉以慶祝這超人氣角色誕生50周年。此次，寶島眼鏡利用了施華洛世奇水鑽裝飾在鏡臂，或是在鏡框上添加磁吸設計，可自由替換Hello Kitty磁鐵，分別推出50周年紀念款和龍年款。不僅如此，連聯名系列中，鏡框、鏡面，甚至連鼻墊到鏡腳套的飾件，都能發現Hello Kitty身影，隨時可愛死配戴的人。

JINS「櫻桃小丸子眼鏡」三年四班系列的小丸子與小玉款式。圖／JINS提供
JINS「櫻桃小丸子眼鏡」三年四班系列的小丸子與小玉款式。圖／JINS提供

寶島眼鏡與Hello Kitty聯名系列眼鏡，水鑽款。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡與Hello Kitty聯名系列眼鏡，水鑽款。圖／寶島眼鏡提供

JINS「櫻桃小丸子眼鏡」櫻桃小丸子和爺爺款式，鏡腳尾端印有小丸子和爺爺的表情圖像。圖／JINS提供
JINS「櫻桃小丸子眼鏡」櫻桃小丸子和爺爺款式，鏡腳尾端印有小丸子和爺爺的表情圖像。圖／JINS提供

寶島眼鏡與Hello Kitty聯名系列眼鏡，磁吸設計款。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡與Hello Kitty聯名系列眼鏡，磁吸設計款。圖／寶島眼鏡提供

櫻桃小丸子 眼鏡 Hello Kitty JINS

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