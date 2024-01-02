擴大點數經濟生態圈 台灣大讓mo幣走入實體門市通路

瞄準點數經濟，台灣大哥大今（2）日宣布，今日起，台灣大用戶可於台灣大直營門市，以momo幣折抵消費，折抵金額無限制；台灣大mo幣生態圈先前已橫跨金融、電信、電商等多元領域，現在更拓展至台灣大的實體門市，未來將持續整合，讓客戶在不同生活場景都能使用momo幣。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨科技進步，未來將是無差別支付時代，點數經濟逐漸改變消費模式，台灣大運用千萬用戶基礎、遍布全台門市、帳單綁約等電信天賦，整合集團資源，讓消費者可以在不同生活場景使用mo幣，提供更便利的服務。

台灣大mo幣除提供用戶電信帳單線上折抵、MyVideo租購片、網路門市預付卡儲值等服務，即日起，跨足實體通路，開放momo幣可

於myfone直營門市折抵直營門市消費；台灣大更推出獨門「mo幣多」方案，讓習慣在momo電商購物用戶，每月可獲得高比例momo幣獎勵，獲得點數還可折抵電信服務，同時提升台灣大用戶體驗與滿意度，消費者與企業共創雙贏。

林東閔指出，2023年「mo幣多」方案全年用戶數突破70萬，用戶消費額更占momo營收超過一成，未來台灣大持續拓展mo幣應用場域，布局全通路點數經濟，擴大mo幣生態圈。

歲末佳節來臨，台灣大表示，到台灣大直營門市消費，皆可以momo幣直接折抵各式商品、手機配件、包膜服務與綁約案的商品金額。不論是申辦台灣大手機方案，選購最新iPhone15、Google Pixel 8等熱門手機，或是申辦OP智慧家庭，最高可以momo幣將商品金額折至0元。

消費者只要輕鬆透過3步驟，即可於台灣大直營門市運用mo幣折抵消費，第一步，透過台灣大官網或台灣大客服App綁定momo與台灣大會員帳號；第二步，自行於手機或電腦輸入欲折抵的mo幣金額；第三步，出示折抵條碼，由門市同仁掃描條碼後即可輕鬆結帳。