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momo幣走入實體通路！台灣大哥大直營門市商品折抵無上限

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
即日起台灣大哥大用戶可於台灣大哥大直營門市以momo幣折抵消費。圖／台灣大哥大提供
即日起台灣大哥大用戶可於台灣大哥大直營門市以momo幣折抵消費。圖／台灣大哥大提供

momo幣正式踏入實體世界，今天（1月2日）起台灣大哥大用戶可於台灣大哥大直營門市以momo幣折抵消費，無論是單純購買商品或折抵綁約案的商品價格，momo幣折抵金額無限制，商品最高可折至0元，只需要「綁定、輸入金額、出示條碼」簡單三步驟，就可用momo幣將iPhone 15、SONY PS5遊戲機、4K智慧電視等熱銷手機、精品家電帶回家。

歲末佳節來臨，到台灣大哥大直營門市消費，皆可以momo幣直接折抵各式商品、手機配件、包膜服務與綁約案的商品金額，包括申辦手機方案選購iPhone 15、Google Pixel 8等熱門手機、申辦OP智慧家庭首波「SwitchBot K10＋智慧掃地機搭配Hub 2主控機器人」菁英套裝，或以台灣大哥大「自由選」添購dyson輕量無線吸塵器、dyson三合一涼暖空氣清淨機等優質家電，最高可以momo幣將商品金額折至0元。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，點數經濟逐漸改變消費模式，台灣大哥大運用千萬用戶基礎、遍布全台門市、帳單綁約等電信天賦，整合集團資源，讓消費者可以在不同生活場景使用momo幣，除了提供用戶電信帳單線上折抵、MyVideo租購片、網路門市預付卡儲值等服務，即日起更跨足實體通路，開放momo幣可於myfone直營門市折抵直營門市消費。台灣大哥大更推出獨家「mo幣多」方案，讓習慣在momo電商購物的用戶，每月可獲得高比例momo幣獎勵，獲得點數還可折抵電信服務，2023年「mo幣多」方案全年用戶數突破70萬，用戶消費額更占momo營收超過一成。

台灣大哥大全台門市限時推出配件滿千折百活動，提供Apple、Samsung等原廠穿戴配件，還有ASPOR與SARDINE廠牌多功能行動電源、pqi充電器與type C等各式規格線材；全機包膜服務則提供多款膜料材質與圖騰供選購，同步享有9折優惠。

消費者透過3步驟，即可於台灣大哥大直營門市運用momo幣折抵消費：第一步，透過台灣大哥大官網或台灣大哥大客服App綁定momo與台灣大哥大會員帳號；第二步，自行於手機或電腦輸入欲折抵的momo幣金額；第三步，出示折抵條碼，由門市人員掃描條碼後即可輕鬆結帳。

●附註：詳細活動辦法以門市公告為準。

即日起台灣大哥大用戶可於台灣大哥大直營門市以momo幣折抵消費。圖／台灣大哥大提供
即日起台灣大哥大用戶可於台灣大哥大直營門市以momo幣折抵消費。圖／台灣大哥大提供

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