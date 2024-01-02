探索每份禮物背後的含義！無印良品「Re Link繫」展覽

隨著年節腳步將至，這段期間是送禮的最佳時機，每回送出禮物時，大家看重的不一定是物品的價值，更多是禮物背後的含義，更能呈現出人與人之間的關心連繫，MUJI無印良品為探討送禮背後的意義，特別在松高旗艦店打造「Re Link繫」特展，讓大家可以感受每份禮物背後的含義。

送禮時，我們總會為禮物「繫上蝴蝶結」，也代表著在彼此心中獨特的存在，無印良品從6個面向的贈禮背後，探討所蘊藏的情感，無論是什麼樣的送禮情節，都可以送出暖心。

無論是送給即將一起出遊的旅伴，或是多年好友與同學，還是職場上的同事夥伴，無印良品也藉此推薦各式商品，以插畫的方式呈現，而除了送禮給別人，更可以送禮給自己，譬如為居家生活增添綠意，或是在家煮飯，甚至能夠好好的睡眠，彼此的相互連繫，代表送禮物除了給別人，給自己也是對自我的重視。