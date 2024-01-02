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COACH重現納斯小子風格穿搭 翻玩Y2K元素打造亮橘皮草大衣、螢光藍手提袋

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
作為COACH代言人的納斯小子除了是知名饒舌歌手，穿搭造型更是獨樹一幟，於是品牌便推出了「The Lil Nas X Drop」獨一無二限定系列。圖／COACH提供
作為COACH代言人的納斯小子除了是知名饒舌歌手，穿搭造型更是獨樹一幟，於是品牌便推出了「The Lil Nas X Drop」獨一無二限定系列。圖／COACH提供

作為COACH代言人的納斯小子（Lil Nas X）除了是知名饒舌歌手，穿搭造型更是獨樹一幟，於是品牌便推出了「The Lil Nas X Drop」獨一無二限定系列，由Lil Nas X挑選和特別打造系列單品，靈感來自這位藝術家大膽表達自我風格的方式。

COACH創意總監Stuart Vevers提到「這次創作讚頌了我們共享對於個人主義和真實表達自我的熱愛」，於是他自Lil Nas X鍾愛的款式精選部分單品再加以琢磨，包含色彩搶眼的Shearling大衣、圖案靈感來自演唱會紀念衫的元素，以及綴有特色徽章亦對他別具意義的美式學院風夾克，以及他的寵物貓和所屬星座牡羊座…等等。這系列加入了銳舞文化酸性設計圖形與高飽和度色彩，並從COACH首位設計師Bonnie Cashin的豹紋印花取材重繹後，展現當代風貌。所以形象廣告由Lil Nas X身穿此系列服飾，以Y2K為靈感的風格突顯出此系列的大膽用色。

男星修杰楷身穿john varvatos全球限量300件的羊皮大衣，彰顯自由不羈的態度。圖／john varvatos提供
男星修杰楷身穿john varvatos全球限量300件的羊皮大衣，彰顯自由不羈的態度。圖／john varvatos提供

而男裝品牌john varvatos在今年3月首度登台開設裝專賣店，並經過試水溫後，全台第二間精品店也在日前落腳微風百貨南山。位於百貨一樓的新櫃位有別於首間據點的暗調復古設計，採用開放式格局及簡約的單色系裝潢，並以黑膠唱片、各式書籍與攝影作品裝飾，呼應品牌搖滾精神之餘，也展現john varvatos音樂靈魂的個性。同時特別找來修杰楷身穿全球限量300件的羊皮大衣，彰顯自由不羈的態度。

john varvatos位於百貨一樓的新櫃位有別於首間據點的暗調復古設計，採用開放式格局及簡約的單色系裝潢，並以黑膠唱片、各式書籍與攝影作品裝飾。
john varvatos位於百貨一樓的新櫃位有別於首間據點的暗調復古設計，採用開放式格局及簡約的單色系裝潢，並以黑膠唱片、各式書籍與攝影作品裝飾。

The Lil Nas X Drop系列加入了銳舞文化酸性設計圖形與高飽和度色彩。圖／COACH提供
The Lil Nas X Drop系列加入了銳舞文化酸性設計圖形與高飽和度色彩。圖／COACH提供

The Lil Nas X Drop系列T恤，3,900元。圖／COACH提供
The Lil Nas X Drop系列T恤，3,900元。圖／COACH提供

The Lil Nas X Drop系列手提袋，11,800元。圖／COACH提供
The Lil Nas X Drop系列手提袋，11,800元。圖／COACH提供

納斯小子演繹The Lil Nas X Drop系列形象廣告。圖／COACH提供
納斯小子演繹The Lil Nas X Drop系列形象廣告。圖／COACH提供

The Lil Nas X Drop系列Shearling大衣，92,800元。圖／COACH提供
The Lil Nas X Drop系列Shearling大衣，92,800元。圖／COACH提供

The Lil Nas X Drop系列圓領衫，7,500元。圖／COACH提供
The Lil Nas X Drop系列圓領衫，7,500元。圖／COACH提供

納斯小子演繹The Lil Nas X Drop系列形象廣告。圖／COACH提供
納斯小子演繹The Lil Nas X Drop系列形象廣告。圖／COACH提供

設計師 品牌 修杰楷

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