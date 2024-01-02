土耳其蘋果汁「棒麴毒素」超標 醫教防毒4招

蘋果汁愛好者要注意了！土耳其出口「非濃縮還原蘋果汁」，檢出檢出真菌棒麴毒素超標，衛福部食藥署副署長林金富說，動物實驗發現，有致癌性和對胚胎的致畸性，總共4公斤全數退運或銷毀。毒物科醫師表示，櫻桃、藍莓、香蕉、草莓、葡萄等水果，只要發霉都可能是被棒麴毒素汙染，以蘋果最常見，過量攝取會產生腸胃道不適，若蘋果汁顏色改變、出現霉味、超過保存期限或外包裝受損，應避免食用。

林金富說，康合國際貿易股份有限公司從土耳其進口的「非濃縮還原蘋果汁」，檢出62μg／kg的棒麴毒素，這在動物實驗發現，有致癌性，以及對胚胎基型的致畸性，世界衛生組織轄下國際癌症研究機構（IARC）歸類為第三類，代表對人類風險未知，以蘋果汁為例，可能因過熟發霉產生棒麴毒素，製作成果汁就會把毒素帶入。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海說，棒麴毒素是由黴菌產生的毒素，蘋果、櫻桃、藍莓、香蕉、草莓、葡萄等水果，只要發霉都可能被汙染，極少數的穀物類也曾出現，這些被汙染的水果只要被做成果汁、果醬、酒精飲料等，都可能使棒麴毒素，所以世界衛生組織和歐盟等國際組織都訂有相關管制規範。

顏宗海表示，蘋果是最常被棒麴毒素汙染的水果，過量攝取會產生腸胃不適，蘋果汁若顏色改變、出現霉味、超過保存期限或外包裝受損，就避免食用，如過量攝取，可能出現腸胃道不適，動物實驗則發現，出現神經學症狀或引發肺水腫等風險。

除了土耳其蘋果汁，林金富說，本次違規品項還有2批農藥超標的日本草莓，在本產季已累計5批不合格，112年不合額率1.83%，接下來整個產季都監視查驗，如再增加，會請日本說明。

今天公布的邊境檢驗不符合食品資訊包括，印尼出口椰子糖塊、辣椒醬2批；韓國出口鮮草莓、葡萄；菲律賓出口鮮鳳梨、調味粉；中國大陸出口紅麴、無奶蛋猴頭菇、草本味核桃、甜椒粉、青椒粉、盤子；越南出口烤黑芝麻酥餅皮；土耳其出口非濃縮還原蘋果汁；日本出口紅豆、鮮草莓2批；美國出口紫妍露、辣椒醬、海鮮調味粉等21件。