喝可樂送烤箱！可口可樂食尚餐廚集點送 好禮「龍」來

可口可樂一年一度的「食尚餐廚集點送」活動開跑。凡購買活動指定商品，掃描瓶蓋內QR Code或輸入鋁罐罐底序號，即可累計點數兌換豐富獎項，今年有以經典「可口可樂」LOGO作為設計推出紅運當頭氣炸烤箱、吉祥如意盤(6入組)、紅運烤盤，以及玻璃敲敲杯(2入組)等四大好禮。此外，同步推出龍年限定包裝，讓年節歡聚時刻更加「龍」重美滿。

可口可樂食尚餐廚集點送活動自2017年起，每年都會帶給消費者意想不到的驚喜，今年以品牌標誌性的紅色，融合龍年限定包裝設計概念，為新春帶來吉祥「紅」運。其中，可口可樂吉祥如意盤(6入組)與可口可樂玻璃敲敲杯(2入組)，加入了龍年設計圖樣，充滿經典年節元素；可口可樂紅運烤盤則為年節備菜增添滿滿儀式感；而最大獎可口可樂紅運當頭氣炸烤箱，以品牌標誌性的紅色為主色，搭配簡約外型，打造出更具收藏價值、實用與美觀兼具的餐廚好禮。