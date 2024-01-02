快訊

《單身即地獄3》「小Jennie」劉恃蘟爆紅！6件你不知道的幕後故事 與「小狐狸」尹廈情「有關係」

石川強震一夜後：已知24人死亡、持續救援 能登半島觀測點「西移130公分」

80歲嬤喪子10年 堅持每天到郵局領「孝親費」！錢從哪來？真相藏洋蔥

新年開工「綠」精品耐看秀生機 活力開運

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黃金表殼搭配漸層綠色的Luminor Due（PAM 1423）腕表，古典、大方。圖／PANERAI提供
黃金表殼搭配漸層綠色的Luminor Due（PAM 1423）腕表，古典、大方。圖／PANERAI提供

一年的開頭需要新能量，象徵生機的綠色不僅是近年手表設計大熱顏色，更以不同的彩度與光澤處理，一如萬物朝氣蓬勃、魅力各異。瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）、萬國表（IWC）、百年靈（Breitling）與柏萊士（Bell & & Ross）近日各自推出綠色面盤款式，或聚焦在賽車、潛水、飛行等運動主題，以綠之名，展現輕快的生命活力。

沛納海（PANERAI）的Luminor Due（PAM 1423）腕表雖有寬大的醒目尺寸，但相對纖薄的厚度可輕易收納進西裝袖口。P.900自動上鍊機芯使用了單個發條盒並具備時間、小秒針與日期等功能顯示，42毫米黃金表殼並搭配漸層帶橄欖綠色的面盤與同色系皮帶，雅緻、大方。

長年與Mercedes-AMG合作的萬國表（IWC）則有與Mercedes-AMG Petronas F1™車隊聯名的「飛行員高性能計時腕表41 AMG特別版」 （Pilot’s Watch Performance Chronograph  41 AMG），則是以IWC自製69385型機芯為動力。雖然表殼、面盤、表帶清一色黑，但分鐘刻度、星期與日期數字、計時小秒針都使用致敬Mercedes-AMG車隊的「Petronas」綠，格外醒目，尤其表圈再採用瓷化鈦金屬（Ceratanium®），強悍、耐刮磨，散發出一如F1賽道上的科技感。

喜歡更為明快的綠？柏萊士（Bell & Ross）的BR 05 Green Gold腕表具一體成型式的黃金表殼與表帶，轉動時則宛如金手鍊般光芒四射，其圓形的綠色面盤則經放射太陽紋飾處理，讓人似感受到金黃陽光的召喚，正能量滿滿。百年靈（Breitling）則有一只36毫米、中性尺寸的Navitimer「薄荷綠」腕表，表圈邊緣的設計讓握取轉動更便利，立體的薄荷綠色表面中秒針、數字與部分刻度則改為紅色，閱讀明快直觀。Breitling 17自動上鍊機芯並通過瑞士天文台認證，也像當代女性，專業、俐落、明快，一往無前。

護橋式表冠是PANERAI的經典設計，可保護機芯不受外力影響而損壞，混圓、厚實。圖／PANERAI提供
護橋式表冠是PANERAI的經典設計，可保護機芯不受外力影響而損壞，混圓、厚實。圖／PANERAI提供
百年靈Navitimer Automatic 36自動航空腕表，精鋼、36毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、瑞士天文台認證，價格店洽。圖／Breitling提供
百年靈Navitimer Automatic 36自動航空腕表，精鋼、36毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、瑞士天文台認證，價格店洽。圖／Breitling提供
Bell & Ross BR 05 Green Gold腕表，40毫米、黃金、綠色面盤、自動上鍊機芯、時間與日期顯示，113萬2000元。圖／Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 05 Green Gold腕表，40毫米、黃金、綠色面盤、自動上鍊機芯、時間與日期顯示，113萬2000元。圖／Bell & Ross提供
IWC飛行員高性能計時腕表41 AMG特別版，Ceratanium®瓷化鈦金屬表殼、自動上鍊機芯、41毫米、計時碼表，44萬元。圖／IWC提供
IWC飛行員高性能計時腕表41 AMG特別版，Ceratanium®瓷化鈦金屬表殼、自動上鍊機芯、41毫米、計時碼表，44萬元。圖／IWC提供
具備46小時動力儲存的69385自動上鍊機芯，可在黑色的透明底蓋中欣賞。圖／IWC提供
具備46小時動力儲存的69385自動上鍊機芯，可在黑色的透明底蓋中欣賞。圖／IWC提供

腕表 瑞士

延伸閱讀

「圓桌騎士」再臨！玫瑰金精雕限量表 奇幻宇宙再開局

原廠AMG太溫馴？Mansory替SL 63提升近300匹馬力！

Tiffany & Co.百萬名車 50公分桌上坐

金夠閃！10萬有找中價位機械金表 懷舊跑趴

相關新聞

新年開工「綠」精品耐看秀生機 活力開運

一年的開頭需要新能量，象徵生機的綠色不僅是近年手表設計大熱顏色，更以不同的彩度與光澤處理，一如萬物朝氣蓬勃、魅力各異。瑞...

不用選擇！香奈兒CHANCE香氛玉手霜 三種香氣一次包

小孩子才做選擇，我們就是全都要！代表著抓住機運的香奈兒CHANCE系列香氛，推出全新限量的「香奈兒CHANCE香氛玉手霜...

foodpanda開賣龍年福袋 199元起抽10萬禮券、iPhone 15 Pro

喜迎龍年快來試手氣！foodpanda宣布推出超萌福袋，pandamart熊貓超市即日起獨家開賣2款可愛又實用的新年福袋...

39度發燒舞照跳！超敬業張藝興成精品代言人 火紅上位

敬業是一種工作態度，放諸四海皆準。中國歌手張藝興近日最熱話題是在低溫、發高燒情況下仍載歌載舞，果然成功獲得網路好評，並在...

創倫敦最快摘星紀錄！名廚客座台北文華東方 快閃三天

曾經在倫敦餐飲界創下「最快摘下米其林星紀錄」的義大利科莫湖文華東方酒店行政主廚麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimili...

送鳳梨蝦球、紅糟肉！「真珠台菜」首度進軍南台灣

饗賓餐旅集團旗下的台菜餐廳「真珠 台灣佳味」，近期首度進軍南台灣，於高雄義享時尚廣場開設品牌第8間分店，並推出限定款料理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。