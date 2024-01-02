新年開工「綠」精品耐看秀生機 活力開運

一年的開頭需要新能量，象徵生機的綠色不僅是近年手表設計大熱顏色，更以不同的彩度與光澤處理，一如萬物朝氣蓬勃、魅力各異。瑞士鐘表品牌沛納海（PANERAI）、萬國表（IWC）、百年靈（Breitling）與柏萊士（Bell & & Ross）近日各自推出綠色面盤款式，或聚焦在賽車、潛水、飛行等運動主題，以綠之名，展現輕快的生命活力。

沛納海（PANERAI）的Luminor Due（PAM 1423）腕表雖有寬大的醒目尺寸，但相對纖薄的厚度可輕易收納進西裝袖口。P.900自動上鍊機芯使用了單個發條盒並具備時間、小秒針與日期等功能顯示，42毫米黃金表殼並搭配漸層帶橄欖綠色的面盤與同色系皮帶，雅緻、大方。

長年與Mercedes-AMG合作的萬國表（IWC）則有與Mercedes-AMG Petronas F1™車隊聯名的「飛行員高性能計時腕表41 AMG特別版」 （Pilot’s Watch Performance Chronograph 41 AMG），則是以IWC自製69385型機芯為動力。雖然表殼、面盤、表帶清一色黑，但分鐘刻度、星期與日期數字、計時小秒針都使用致敬Mercedes-AMG車隊的「Petronas」綠，格外醒目，尤其表圈再採用瓷化鈦金屬（Ceratanium®），強悍、耐刮磨，散發出一如F1賽道上的科技感。