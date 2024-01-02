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不用選擇！香奈兒CHANCE香氛玉手霜 三種香氣一次包
小孩子才做選擇，我們就是全都要！代表著抓住機運的香奈兒CHANCE系列香氛，推出全新限量的「香奈兒CHANCE香氛玉手霜」，讓雙手都能充滿美好機運，且組合內囊括3款護手霜，包括CHANCE系列、CHANCE綠色氣息系列和CHANCE粉紅甜蜜系列等三款香氛，一次滿足。
人生中隨時都要掌握機運，創造專屬於自己的未來，香奈兒CHANCE系列總能帶來最美好的幸運。
三款玉手霜有著不同的香氣，CHANCE綠色氣息系列帶來歡樂感，柑橘檸檬香調帶來活力感，中調的茉莉花散發光芒，最後的優雅木質調香氣，充滿能量；CHANCE粉紅甜蜜系列將茉莉花，結合麝香，以及葡萄柚與榅桲的果香，帶來一些酸甜質感；最經典的CHANCE系列，結合粉紅胡椒、茉莉花與琥珀廣藿香，隨時充滿美好花香。
三款玉手霜容量恰到好處，可以隨身攜帶，隨時為雙手保濕，還能帶來持久繚繞的香氛，全天候都能隨時補擦。
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