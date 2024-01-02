快訊

《單身即地獄3》「小Jennie」劉恃蘟爆紅！6件你不知道的幕後故事 與「小狐狸」尹廈情「有關係」

石川強震一夜後：已知24人死亡、持續救援 能登半島觀測點「西移130公分」

80歲嬤喪子10年 堅持每天到郵局領「孝親費」！錢從哪來？真相藏洋蔥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用選擇！香奈兒CHANCE香氛玉手霜 三種香氣一次包

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒CHANCE香氛玉手霜／3*20ml／2,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE香氛玉手霜／3*20ml／2,900元。圖／香奈兒提供

小孩子才做選擇，我們就是全都要！代表著抓住機運的香奈兒CHANCE系列香氛，推出全新限量的「香奈兒CHANCE香氛玉手霜」，讓雙手都能充滿美好機運，且組合內囊括3款護手霜，包括CHANCE系列、CHANCE綠色氣息系列和CHANCE粉紅甜蜜系列等三款香氛，一次滿足。

人生中隨時都要掌握機運，創造專屬於自己的未來，香奈兒CHANCE系列總能帶來最美好的幸運。

三款玉手霜有著不同的香氣，CHANCE綠色氣息系列帶來歡樂感，柑橘檸檬香調帶來活力感，中調的茉莉花散發光芒，最後的優雅木質調香氣，充滿能量；CHANCE粉紅甜蜜系列將茉莉花，結合麝香，以及葡萄柚與榅桲的果香，帶來一些酸甜質感；最經典的CHANCE系列，結合粉紅胡椒、茉莉花與琥珀廣藿香，隨時充滿美好花香。

三款玉手霜容量恰到好處，可以隨身攜帶，隨時為雙手保濕，還能帶來持久繚繞的香氛，全天候都能隨時補擦。

香奈兒CHANCE香氛玉手霜／3*20ml／2,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE香氛玉手霜／3*20ml／2,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE香氛玉手霜／3*20ml／2,900元。圖／香奈兒提供
香奈兒CHANCE香氛玉手霜／3*20ml／2,900元。圖／香奈兒提供

香奈兒 人生 小孩

延伸閱讀

Ｉ字深溝超明顯！JENNIE脫掉外套「小洋裝中間開大洞」身材曲線太誘人

精品買氣飆、餐飲爆發 遠百全年突破600億提前達標

雪地運動後的粉嫩好氣色！香奈兒冬季假期限量彩妝系列

香奈兒1號紅色山茶花新推活能面膜 體驗組有超值化妝包

相關新聞

新年開工「綠」精品耐看秀生機 活力開運

一年的開頭需要新能量，象徵生機的綠色不僅是近年手表設計大熱顏色，更以不同的彩度與光澤處理，一如萬物朝氣蓬勃、魅力各異。瑞...

不用選擇！香奈兒CHANCE香氛玉手霜 三種香氣一次包

小孩子才做選擇，我們就是全都要！代表著抓住機運的香奈兒CHANCE系列香氛，推出全新限量的「香奈兒CHANCE香氛玉手霜...

foodpanda開賣龍年福袋 199元起抽10萬禮券、iPhone 15 Pro

喜迎龍年快來試手氣！foodpanda宣布推出超萌福袋，pandamart熊貓超市即日起獨家開賣2款可愛又實用的新年福袋...

39度發燒舞照跳！超敬業張藝興成精品代言人 火紅上位

敬業是一種工作態度，放諸四海皆準。中國歌手張藝興近日最熱話題是在低溫、發高燒情況下仍載歌載舞，果然成功獲得網路好評，並在...

創倫敦最快摘星紀錄！名廚客座台北文華東方 快閃三天

曾經在倫敦餐飲界創下「最快摘下米其林星紀錄」的義大利科莫湖文華東方酒店行政主廚麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimili...

送鳳梨蝦球、紅糟肉！「真珠台菜」首度進軍南台灣

饗賓餐旅集團旗下的台菜餐廳「真珠 台灣佳味」，近期首度進軍南台灣，於高雄義享時尚廣場開設品牌第8間分店，並推出限定款料理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。