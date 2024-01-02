foodpanda開賣龍年福袋 199元起抽10萬禮券、iPhone 15 Pro

喜迎龍年快來試手氣！foodpanda宣布推出超萌福袋，pandamart熊貓超市即日起獨家開賣2款可愛又實用的新年福袋「龍寶包」、「龍寶盒」，每個新年福袋中都包含一張實體刮刮卡，大獎包含10萬元郵政禮券、6萬元的奢華旅遊券、iPhone 15 Pro、宅家一族最愛的LG StanbyME閨蜜機、AirPods Pro (第2代) 等好禮，還有最高價值999元的foodpanda優惠券，總價值超過百萬的獎項等你來拿。

除了試手氣拼大獎，售價199元的「龍寶包」福袋內含多款日韓熱銷零食；另一款售價699元的「龍寶盒」福箱除了有異國精選零食，還有超可愛的胖胖達絨毛娃娃、胖胖達一卡通或foodpanda側背零錢包，胖胖達粉絲必收。

另外，1月份foodpanda同樣送上眾多優惠，抓緊時間點餐、輸入指定優惠碼就能輕鬆享折扣。會員最愛的星巴克買1送1時間快筆記1月9日，美食外送下訂星巴克2杯特大杯冰那堤或冰美式咖啡，其中1杯由星巴克招待、1月23日與1月30日，美食外送下訂星巴克2杯特大杯風味一致的椰奶那堤或冰椰奶那堤，其中1杯由星巴克招待；1月10日至1月21日，美食外送下訂星巴克特大杯特選馥郁那堤、經典紅茶那堤第2杯半價；即日起至1月31日，美食外送「每週二」下訂星巴克指定專區輸入優惠碼「週二星享日」現折70元。

而每週三「超級會員日」今年加碼再延續，本月精選麻古茶坊、拉亞漢堡、摩斯漢堡、COMEBUY、鬍鬚張滷肉飯等品牌，pandapro會員單筆滿229元免輸入優惠碼即享不限次數7折專屬優惠。幾乎天天都在買的會員快辦中國信託foodpanda聯名卡，1月份無論美食外送、生鮮雜貨、外帶自取，通通獨享滿額超高6.9折優惠，最高單次折抵250元。