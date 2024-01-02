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39度發燒舞照跳！超敬業張藝興成精品代言人 火紅上位
敬業是一種工作態度，放諸四海皆準。中國歌手張藝興近日最熱話題是在低溫、發高燒情況下仍載歌載舞，果然成功獲得網路好評，並在日前成珠寶精品代言人、閃耀亮相。
根據TVBS報導，張藝興日前即便發高燒39度仍在中國央視跨年節目上賣力歌舞，加上戶外0度低溫的高反差，除了讓粉絲好評連連，更讚賞他的敬業態度與舞技。出身自中國湖南長沙的張藝興從童星出道，2005年時在電視選秀節目中便以14歲獲季軍，並在日後於韓國成為男團EXO/EXO-M一員，目前IG粉絲並有1427萬追蹤人數。
由於擁有韓國、中國的雙市場廣大粉絲，張藝興日前並受邀成為東方珠寶品牌Qeelin的全球代言人，品牌發表的形象宣傳中，張藝興並以一身天鵝絨紅色襯衫配戴Qeelin的Wulu 18系列玫瑰金項鍊，珠寶有著立體刻面可反射閃亮光澤，另外一組造型張藝興則同時配戴兩條項鍊，並在單手疊加上戒指、手環等單品，讓多層次穿搭不再是女孩的權利，也像張藝興本人能歌善舞的多元才藝，加上敬業態度難怪獲得精品青睞、火紅上位。
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