創倫敦最快摘星紀錄！名廚客座台北文華東方 快閃三天

曾經在倫敦餐飲界創下「最快摘下米其林星紀錄」的義大利科莫湖文華東方酒店行政主廚麥西米里亞諾．布拉索涅(Massimiliano Blasone)，即將來台客座，

1月12日晚餐起至1月13日及14日午晚餐期間客座Bencotto，展演融合正統義大利特色與日本風味的期間限定創義美饌，五道式《綺義饗宴》每位4,380元+10%起，加價2,880元+10％，可享五款佐餐佳釀。

麥西米里亞諾此行為亞洲廚藝巡迴展演，將造訪台北、東京與香港等地，首站就來到台灣，將帶來L˜ARIA餐廳的經典菜餚，包括開胃菜《藍龍蝦、茴香、柳橙、烤朝鮮薊》、經典義式麵食《海膽貝殼麵》及《海鮮長管麵》、主餐則可以選擇《法國小鱗犬牙南極魚》或《伊比利豬上蓋》，最後以令人驚豔的甜點《卡士達塔、草莓、優格冰淇淋》為精采的饗宴畫上完美的句點。

麥西米里亞諾15歲入行，至今已有逾30年廚藝經驗。他以獨特且極具創意性的料理風格，在國際餐飲界擁有相當的知名度，曾任位於羅馬Palazzo Fendi國際頂尖日式餐廳Zuma的行政主廚，並於羅馬五星酒店Parco dei Principi Grand Hotel & Spa時，以「開創性烹飪風格」聞名。

擁有豐富米其林歷練和國際廚藝經驗的麥西米里亞諾，也將精湛廚藝帶到了美國、英國和義大利，開設多間奢華餐廳，包括倫敦的Cassis Bistro和托斯卡尼Castello Banfi的Il Montalcino等。他在2010年於倫敦蘭斯伯瑞酒店 (The Lanesborough Hotel) 的Apsleys餐廳重新開業時受邀擔任行政主廚，並在短短四個月內獲得米其林一星肯定，於當時創下倫敦餐廳界最快摘星的紀錄。

麥西米里亞諾秉持「讓食材發光」的料理哲學，融合他豐富的經驗，也反映他的國際視野，菜餚創作結合了義大利和日本烹飪的精髓，將優雅而精緻的日式風味揉合於fine dining義菜中，巧妙地融合兩種文化的食材和元素，碰撞出當代義式創意料理。

其將帶來台灣的開胃菜，藍龍蝦蒸製保留鮮甜，搭配酥脆的茴香和具有豐富果酸香氣的柳橙沙拉，並以清爽辛香的柚子胡椒點綴提味。第二道菜式則以手工自製貝殼麵搭配多樣品種番茄製成的沙拉，另加入海味醇厚的海膽、米儂奈特胡椒和義大利初榨橄欖油拌製，最後加入羅勒泥增添香氣。

主廚手工製作的長管麵，與瑞可塔乳酪、烤杏仁、蔬菜高湯、初榨橄欖油和蜜漬番茄一起翻炒，搭配新鮮紅蝦、蛤蜊、小龍蝦與百里香風味的番茄，另加入龍蝦濃湯和杏仁青醬重新詮釋這道經典菜色，是L˜ARIA餐廳的經典菜餚之一。

主菜中的伊比利豬上蓋風味不凡，配菜的L˜ARIA經典沙拉也不馬虎，是集結了主廚在世界各地的掌廚經驗研發出的完美組合。《法國小鱗犬牙南極魚》則是一道有豐富海味、香氣醇厚的料理。

最後收位的甜點，以義大利為靈感發想，經典的酥皮塔配上大溪地香草卡士達、草莓和開心果燕麥，上方加上一球優格義式冰淇淋，向義大利傳統糕點致敬。

Bencotto義大利餐廳

地址：台北市敦化北路158號6F（台北文華東方酒店）