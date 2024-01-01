團圓吃帝王蟹、A5和牛！3間特色年菜　火鍋、泰菜都有

剛剛迎來2024年，農曆春節的腳步也不遠。包括撈王、瓦城、橘色等品牌，現也已推出不同類型的外帶年菜料理，從北海道帝王蟹鍋物、泰式料理到中菜，為民眾的團圓餐桌帶來豐富的選擇。

【撈王】

隨著新春即將到來，撈王推出3款外帶年菜組，都以「胡椒豬肚雞湯」為底。其中「奢華日本A5和牛套組」，內含日本A5和牛伯樂、日本A5和牛板腱、澳洲黑毛和牛三叉等不同部位，可供3～4人共享，每份2980元。「極致雪埸蟹套組」則是有俄羅斯野生鱈場蟹腳、美國野生干貝、鮑魚等食材，適合3～4人享用，售價3,980元。另外還有「經典盤克夏豚套組」可供選擇。

【瓦城】

瓦城泰統集團，集結旗下瓦城、非常泰、1010湘、時時香等4個品牌，分別推出6、8人份的外帶年菜。瓦城與非常泰，提供黃金芝麻酥蝦餅、鴻運酸辣海鮮鍋、鐵板香辣雙鮮等內容，每套4188元起，還可加購「豬肋排櫻花蝦米糕」。「1010湘」則有神仙孜然肋排骨、臭豆腐肥腸阿干鍋等內容，每套4,588元起。至於「時時香」則主打3.5杯雞、阿婆紅燒肉、剝皮辣椒雞湯等菜色，每套4,088元起。

【橘色】