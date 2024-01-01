uno pasta年銷10億 全家攜手長榮空廚設義大利麵專廠
全家便利商店基礎建設再擴增，全家表示，uno pasta深受消費者喜愛，年銷破10億，為拓展商機，「全家」攜手長榮空廚合資成立「長家國際食品」，為全台首家便利商店義大利麵專用生產基地，並專責烹調架上所有義大利麵產品。
全家表示，其中斥資超過4千萬於專業產線上，搭建全台第一座全自動化義大利麵產線，從前端鹽水煮麵、冷卻到後續醬料鋪抹、包裝，皆為全自動化，不僅提升產能，更可輕省勞務。
全家指出，開發義大利麵鮮食產品已有20年經驗，uno pasta商品年銷逾千萬份，超過半數為年度銷售破億元的明星商品，歡慶「長家」義大利麵專廠正式稼動，即日起至1月9日期間，凡以全盈+PAY購買uno pasta冷藏義大利麵全品項，將可享88折優惠。
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