獨／少了「這一味」！麥克雞塊「口感差很大」原因曝光

「麥克雞塊」一直都是麥當勞的明星商品，但在2023年7月時，麥當勞微調麥克雞塊配方，造成口感有著明顯差異，引發消費者間的熱烈討論。近期麥當勞也透露，影響口感的關鍵原因，就是以「天然澱粉」取代雞肉的合法添加物「磷酸鹽」。

2023年初起，陸續有網友猜測麥當勞調整麥克雞塊的配方，並表示「好像比以前乾和硬」、「像是炸物冷掉再炸一次」。實際求證麥當勞，證實麥當勞在2022年就微幅調整麥克雞塊的配方，並在2023年7月完成改版，造成口感的變化。其他如大麥克、雙層牛肉吉事堡、吉事堡等品項，也都因「漢堡美味優化工程」而有所調整。

「麥克雞塊改版」一事，經本報獨家曝光之後，立刻引起粉絲們的關注，但當時麥當勞並未公佈改版的相關細節。近期麥當勞調整官網的麥克雞塊介紹文字，文中指出「嚴選優質鷄肉，以鷄胸和鷄腿黃金比例調配，並依照麥當勞全球產品規範，以天然澱粉取代雞肉中做為保水成分的合法食品添加物-磷酸鹽，讓美味更簡單！」

實際查詢衛福部食品藥物管理署的「藥物食品安全週報」，過去就曾發表「正確認識食品添加物『磷酸鹽』」的文章。文章中指出，「磷酸鹽類為食品添加物，具有保水、調整pH值的效果，可讓食品的質地變好，常用於品質改良、釀造及食品製造用劑，可使用於各類食品，且訂有添加量上限，像是添加在加工魚丸中，可使口感更Q彈。需注意的是，依據臺灣法規，不可添加於生鮮水產品中。」

隨著麥當勞於官網正式公佈麥克雞塊的改版訊息與「取消磷酸鹽」的配方差異後，也證實麥克雞塊過去的滋味，只能留在回憶之中了。