台北101跨年煙火擺脫負評 這因素加分被評狀態100分

台北101跨年煙火往年常常因為天氣不佳、水氣重，施放出來的煙火受到雨勢與天空雲霧影響，常常變成一團煙霧，被民眾狂虧「只看到煙，哪來的煙火？」去年還被評價為「史上最難看的跨年煙火」。但今年台北101跨年煙火普遍獲得好評，本來想看好戲的的網友，也不得不說「今年101的煙火怎麼進步那麼多？」甚至認為是歷年最好看的一次。

今年台北101跨年煙火以「彩色世界COLORFUL WORLD」為主題，並首度採用日本彩色煙火，施放300秒煙火迎接2024新年。跨年煙火結束網友紛紛給出好評，「看得出101今天的狀態100%」、「應該是史上最美的一年吧？」、「今年真的很漂亮」、「這才對，煙火就該有煙火的樣子」。

網友好奇今年101跨年煙火怎進步那麼多？是不是花比較多錢？有網友說到「印象中很少有那麼美的煙火」、「有日本團隊參加的關係吧，美感真的屌」，但多數人覺得是「天氣好的關係」，今年跨年台北天氣難得不濕冷，天空相較往年更乾淨，少了水氣煙霧遮蔽，施放出來的煙火色彩與線條都很清楚，更有許多網友直接給出100分的滿意分。