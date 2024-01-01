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「秋山居」旅程／靜謐園林 品宋人雅趣
外賓訪台指定入住，一代茶王私人招待所「秋山居」，保有靜謐優雅氛圍。有行旅獨家安排「曲水流觴」，坐臥渠道邊享用茶席，茶湯隨水而流，旅人拾起流觴品茗詠詩，重現蘭亭集會，另外體驗「宋人四藝」：煮茶、焚香、掛畫、插花，演繹宋代文人雅趣。
企業家的山居歲月「山澗園林 宋居」三天兩夜旅程，二月廿七日至二月廿九日，報名請洽：02-8643-3905、8643-3926，更多行程請瀏覽有行旅官網 https://utravel.udn.com。
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