全品項5折！日本「Torori天使蕨餅」首登台　優惠限1天

日本人氣甜點「Torori天使蕨餅」在台灣也吃得到了！首間「Torori天使蕨餅」門市，將於1月1日於台北忠孝SOGO正式開幕，提供招牌蕨餅與手搖飲品，更有台灣限定口味。為慶祝新店登場，當日可享「全品項5折」的一日限時優惠。

自2020年創立的「Torori天使蕨餅」，將日本傳統甜點與流行文化相互結合，僅在3年內就於日本開設近100間門市。此次由築間餐飲集團引進來台，乃是天使蕨餅在海外的首間門市。店內提供台灣限定的「東方美人蕨餅」，4入140元，還有同樣為台灣限定的「紅茶奶霜蕨餅手搖」、「鳳梨蕨餅手搖」，每杯130元。

除了台灣限定品項，店內亦提供高人氣的人氣Torori天使蕨餅抹茶、柚子口味，4入140元，並有Torori蕨餅手搖飲料可可、蕨餅手搖飲料草莓、紫薯、葡萄冰沙等品項，售價140～150元不等。