新增和牛雪花、藍鑽蝦！馬辣3品牌 菜單免費升級了
迎接2024年，馬辣集團旗下的「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus+」針對菜單進行全面升級，包括新增「美國SRF極黑和牛雪花」、「阿拉伯藍鑽蝦」等不同肉品與海鮮，同樣採無限量供應，另外原本需加價50元的指定酒飲暢飲服務，也改成免費升級，更添用餐的歡樂氣氛。
「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus+」等3個品牌，均提供無限吃到飽的麻辣鍋物，並依照不同品牌、不同方案而有食材差異。經過本次菜單升級後，原僅限於馬辣所供應的「深海透抽」，現在在新馬辣、新馬辣Plus+也同步供應。另外3品牌的「特上和牛方案（798元起）」，也同步供應「阿拉伯藍鑽蝦」。
若針對「極上三和牛方案（898元起）」，則是3品牌同步新增「巨大海虎蝦」，以及肉質細緻軟嫩的「美國SRF極黑和牛雪花」，更添用餐滿足感。除此之外，新馬辣Plus+也還針對全方案新增黑海參、東石鮮蚵、象拔蚌與貴妃鮑角。同時新馬辣則將原需加價50元升級的「紅、白、氣泡酒暢飲」，更改為「0元升級」。
即日起至1月31日前，至官方粉絲團指定貼文完成留言任務，就有機會獲得免費餐券；3月31日前，針對平日時段提前預約「尾牙春酒方案」，並以現金支付，可享「10成人以上9折」的優惠。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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