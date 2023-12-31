快訊

多吃山葵有助加強記憶力可望預防失智症？教授告訴你實情為何

MLB／2024千萬俱樂部日本7人 大谷翔平大幅領先兩大天王

新增和牛雪花、藍鑽蝦！馬辣3品牌　菜單免費升級了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+針對菜單免費升級。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+針對菜單免費升級。圖／馬辣提供

迎接2024年，馬辣集團旗下的「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus+」針對菜單進行全面升級，包括新增「美國SRF極黑和牛雪花」、「阿拉伯藍鑽蝦」等不同肉品與海鮮，同樣採無限量供應，另外原本需加價50元的指定酒飲暢飲服務，也改成免費升級，更添用餐的歡樂氣氛。

「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus+」等3個品牌，均提供無限吃到飽的麻辣鍋物，並依照不同品牌、不同方案而有食材差異。經過本次菜單升級後，原僅限於馬辣所供應的「深海透抽」，現在在新馬辣、新馬辣Plus+也同步供應。另外3品牌的「特上和牛方案（798元起）」，也同步供應「阿拉伯藍鑽蝦」。

若針對「極上三和牛方案（898元起）」，則是3品牌同步新增「巨大海虎蝦」，以及肉質細緻軟嫩的「美國SRF極黑和牛雪花」，更添用餐滿足感。除此之外，新馬辣Plus+也還針對全方案新增黑海參、東石鮮蚵、象拔蚌與貴妃鮑角。同時新馬辣則將原需加價50元升級的「紅、白、氣泡酒暢飲」，更改為「0元升級」。

即日起至1月31日前，至官方粉絲團指定貼文完成留言任務，就有機會獲得免費餐券；3月31日前，針對平日時段提前預約「尾牙春酒方案」，並以現金支付，可享「10成人以上9折」的優惠。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新馬辣原需加價50元升級的「紅、白、氣泡酒暢飲」，更改為「0元升級」。圖／馬辣提供
新馬辣原需加價50元升級的「紅、白、氣泡酒暢飲」，更改為「0元升級」。圖／馬辣提供
針對指定方案，新增「美國SRF極黑和牛雪花」。圖／馬辣提供
針對指定方案，新增「美國SRF極黑和牛雪花」。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+針對菜單免費升級。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+針對菜單免費升級。圖／馬辣提供

品牌 美國

延伸閱讀

苗栗縣明年有線電視費維持月費560元 新增260元方案

鼓勵市民樂意生養 竹市生育津貼補助升級至3萬

獨／椅子精算師維安也升級 員警陪同四叉貓出席柯造勢

身份證有「1、6、8」！享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

相關新聞

大巨蛋+誠品24小時書店 「台北松菸」估明年吸千萬人

大巨蛋開幕、24小時不打烊的誠品松菸店也將在明年1月20日試營運。迎向2024年，松菸文創園區可望成為台灣最熱門的文化觀...

2023回顧與展望／量販超市拼大店拓點 快電商吸新客群

2023年疫情正式在全民心中解封，民眾紛紛恢復外食、聚會習慣，再加上報復性出國旅遊潮，都讓超市量販通路面臨業績成長的挑戰...

新增和牛雪花、藍鑽蝦！馬辣3品牌　菜單免費升級了

迎接2024年，馬辣集團旗下的「馬辣」、「新馬辣」、「新馬辣Plus+」針對菜單進行全面升級，包括新增「美國SRF極黑和...

2023回顧與展望／百貨展店步履不停 創造差異化是挑戰

2023台灣內需市場邁向疫後復甦與擴張態勢，當社交復興後，人潮與消費力回歸實體，百貨業也繳出亮眼成績單，年度營業額紛紛再...

超市量販新年優惠大放送 全聯電視買1送1 家樂福、愛買量販元旦當天滿額9折

迎新年，不只全台超商備戰，超市量販也推跨年、元旦優惠，讓大家連假買個夠！

還是要辣！擺脫厚重水貂絨和刷毛材質內衣保暖還能外穿

近日幾波寒流來襲，宣告今年台灣正式進入冬天，要如何穿得保暖但又輕盈不厚重？EASY SHOP旗下Banana Pie品牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。