2023回顧與展望／量販超市拼大店拓點 快電商吸新客群
2023年疫情正式在全民心中解封，民眾紛紛恢復外食、聚會習慣，再加上報復性出國旅遊潮，都讓超市量販通路面臨業績成長的挑戰，紛紛表示「今年能持平就不錯了」，全都想盡辦法努力將顧客拉回店鋪消費。
其中，擁有超過1,170家店舖的超市龍頭全聯，今年盛大迎來25周年慶，除了力拚全年營收突破2,000億元，2024年也將持續開店，目標50家，且希望鎖定300坪以上大店，提供更完整、多元的商品與服務；疫情後也持續拓展「小時達」外送、新增PXGo!全聯線上購「隔日達」服務，保持消費者黏著度同時也擴大客源。另外，於2022年9月推出的「全支付」，在短短1年內就突破400萬會員，目前外部使用店家數超過20萬，目標明年翻倍。
而今年正式整併至統一集團的家樂福，目前量販加超市店數有335家，目標朝全台500家店邁進，家樂福超市每年希望淨增加15家，頂級超市Ｍia C’bon則是朝每年2家的開店速度邁進，才剛在金門昇恆昌金湖廣場插旗的Ｍia C’bon，也不排除繼續在其他離島展店。家樂福表示，疫情後消費者行為改變，通路也得持續跟著調整，像是引進更多冷凍商品繼續填滿民眾在疫情期間購入的冷凍櫃，以及大家已經習慣隨點即送的「快電商」模式也會持續優化。
會員制美式量販賣場好市多雖然今年食安風波不斷，但依舊相當有自信地喊出年度營收目標1,500億元，成長25%的目標。目前台灣好市多擁有近400萬會員，其中有1/3以上是黑鑽卡會員，不只會員密度亞洲最高，全台14家店舖中更有4家幾乎年年擠進好市多全球業績Top 10榜單，南台中店更已連續多年拿下全球最賺錢「店王」。近期除了「起家厝」高雄中華店現址租約到期將搬遷之外，也持續積極尋覓新地點展店。
綜觀來看，各大超市量販通路為了留住客人、增加業績，近年都以持續努力拓點為目標，且持續佈局更貼心、更即時、更多元特色的線上購物服務，讓不想出門、沒空到賣場採買的民眾也能便利地購入各種生活所需。另外，在全球皆越來越重視節能減碳、環境永續的ESG永續發展目標潮流下，各通路近年也都投入更多心力積極展開永續行動，並透過各種活動影響消費者一同響應。
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