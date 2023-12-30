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狗狗也有得穿？Prada 23FW Luna Rosa滑雪服 機能上路

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
無論是喜愛單板滑雪、鋼架雪車或競速滑冰，Prada的Linea Rossa服裝與配件，皆為極地的機能與舒適而生。圖／翻攝自Prada官方網站
無論是喜愛單板滑雪、鋼架雪車或競速滑冰，Prada的Linea Rossa服裝與配件，皆為極地的機能與舒適而生。圖／翻攝自Prada官方網站

雖然台灣並不下雪，但不少喜愛滑雪的人們常前往高緯度國家，感受雪地運動與冷冽的冬日氛圍。Prada推出一系列Linea Rossa服裝、鞋履，透過特殊科技材質，進而創造出機能、保暖、兼具輕盈的時尚可能。

可回收的再生尼龍與獨特的石墨烯膜提供了抗靜電、抗菌和包暖的各種特色，而澳洲的美麗諾羊毛則經過認證，具無氯、可再生和可生物降解的特點，讓全數的Linea Rossa服裝無論是連帽外套、連帽背心都兼具了透氣、肢體的靈活伸展和實穿性。不僅如此，Linea Rossa系列還包含了豐富的配件，像是最初在1990年代為美洲盃帆船賽Luna Rossa帆船隊設計的America 's Cup運動鞋，具有防滑、以及醒目的紅底白色Prada字樣。

此外採用MMS技術（Modular Brim System）的人體工程學頭盔，讓頭盔與護目鏡完美的二合為一；同時Prada也推出尼龍纖維鏡框的包覆式護目鏡，可幫助眼鏡內側的空氣流通、避免霧氣產生，讓無論是喜愛單板滑雪（snowboarding）、鋼架雪車（skeleton bobsleigh）或是競速滑冰（speed skating）的雪地玩家，只要有Prada上身，便能讓機能與風格、一路同行。

採用MMS技術（Modular Brim System）的人體工程學頭盔，讓頭盔與護目鏡完美的二合為一。圖／翻攝自Prada官方網站
採用MMS技術（Modular Brim System）的人體工程學頭盔，讓頭盔與護目鏡完美的二合為一。圖／翻攝自Prada官方網站
Linea Rossa系列連帽背心外套，價格店洽。圖／翻攝自Prada官方網站
Linea Rossa系列連帽背心外套，價格店洽。圖／翻攝自Prada官方網站
Prada推出一系列Linea Rossa服裝、鞋履，透過特殊科技材質，進而創造出機能、保暖、兼具輕盈的時尚可能。圖／翻攝自Prada官方網站
Prada推出一系列Linea Rossa服裝、鞋履，透過特殊科技材質，進而創造出機能、保暖、兼具輕盈的時尚可能。圖／翻攝自Prada官方網站
最初為美洲盃帆船賽Luna Rossa帆船隊所設計的America 's Cup運動鞋，具防滑細節以及醒目的紅底白色Prada字樣。圖／翻攝自Prada官方網站
最初為美洲盃帆船賽Luna Rossa帆船隊所設計的America 's Cup運動鞋，具防滑細節以及醒目的紅底白色Prada字樣。圖／翻攝自Prada官方網站

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