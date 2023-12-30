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SHIATZY CHEN夏姿陳24早春系列 擬現春日靜謐一瞬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN發表2024早春「艷實」（Plenteous）系列，以「石榴」為題，化為誘人色彩與獨家開版印花。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN發表2024早春「艷實」（Plenteous）系列，以「石榴」為題，化為誘人色彩與獨家開版印花。圖／SHIATZY CHEN提供

一年之中，春季不僅是第一個登場的季節，從沈寂將邁向萬物萌生的持續過程，正是生命的奧妙所在。SHIATZY CHEN日前發表2024早春「艷實」（Plenteous）系列，以「石榴」為題，嘗試擬現冬藏春現之時，萬物飽含能量、蓄勢待發的優雅一瞬。

在東方文化中，石榴又有豐收、財富的寓意，宋詞亦有王安石的《詠石榴花》「濃綠萬枝一點紅，動人春色不須多」，以形容石榴的濃郁、鮮紅、剔透。像是本季包款便同時運用了碧玉玉石與黛粉縫珠，在亮面鱷魚皮革紋路包袋上重現了石榴石榴花綻放的粉嫩，並有白、黑、翠綠三色可供選擇。

色彩的鮮明印象同時也出現在「石榴紅皮夾克」套裝和「蘋果綠開版緹花」裙裝中，前者擁有飽滿的石榴紅色，袖口處則施以精湛皮雕，另類體現了SHIATZY CHEN工匠的巧手與詩意，並搭配上黑色亮片刺繡短褲，火紅熱情；「蘋果綠開版緹花」裙裝則以黃綠相間的品牌獨家開版印花，重現滿佈翠綠的春日意象，尤其領口、袖口處都有著精巧的蕾絲拼接，纖細輕快。

本季重點單品另推薦了棕色立體連袖絲緞長風衣、金蔥花呢連身裙，又或粉色烏干紗蕾絲半身裙。整體運用品牌經典的H型輪廓，展現出低調靜謐，再搭配上一系列包含長短鍊、不對稱垂墜耳飾、牛皮皮帶扣飾的開版金屬配件，賦予整體造型層次與趣味，進而自由穿梭在東西方美學領域中，古典也當代、堅毅唯美。

斑駁的石砌大屋、迴旋的閣樓內梯...宛如「靜物畫」的背景為SHIATZY CHEN 2024早春營造出鮮明的劇場感。圖／SHIATZY CHEN提供
斑駁的石砌大屋、迴旋的閣樓內梯...宛如「靜物畫」的背景為SHIATZY CHEN 2024早春營造出鮮明的劇場感。圖／SHIATZY CHEN提供
「蘋果綠開版緹花」裙裝以黃綠相間的品牌獨家開版印花，重現滿佈翠綠的春日生機。圖／SHIATZY CHEN提供
「蘋果綠開版緹花」裙裝以黃綠相間的品牌獨家開版印花，重現滿佈翠綠的春日生機。圖／SHIATZY CHEN提供
翠綠色的亮面鱷魚皮革包袋搭配上H型輪廓的SHIATZY CHEN 2024早春新裝後，生機蓬勃、更有古典與動容。圖／SHIATZY CHEN提供
翠綠色的亮面鱷魚皮革包袋搭配上H型輪廓的SHIATZY CHEN 2024早春新裝後，生機蓬勃、更有古典與動容。圖／SHIATZY CHEN提供
石榴的鮮紅色為SHIATZY CHEN所運用、打造了一款俐落的石榴紅皮夾克，俐落活力。圖／SHIATZY CHEN提供
石榴的鮮紅色為SHIATZY CHEN所運用、打造了一款俐落的石榴紅皮夾克，俐落活力。圖／SHIATZY CHEN提供

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