SHIATZY CHEN夏姿陳24早春系列 擬現春日靜謐一瞬

一年之中，春季不僅是第一個登場的季節，從沈寂將邁向萬物萌生的持續過程，正是生命的奧妙所在。SHIATZY CHEN日前發表2024早春「艷實」（Plenteous）系列，以「石榴」為題，嘗試擬現冬藏春現之時，萬物飽含能量、蓄勢待發的優雅一瞬。

在東方文化中，石榴又有豐收、財富的寓意，宋詞亦有王安石的《詠石榴花》「濃綠萬枝一點紅，動人春色不須多」，以形容石榴的濃郁、鮮紅、剔透。像是本季包款便同時運用了碧玉玉石與黛粉縫珠，在亮面鱷魚皮革紋路包袋上重現了石榴石榴花綻放的粉嫩，並有白、黑、翠綠三色可供選擇。

色彩的鮮明印象同時也出現在「石榴紅皮夾克」套裝和「蘋果綠開版緹花」裙裝中，前者擁有飽滿的石榴紅色，袖口處則施以精湛皮雕，另類體現了SHIATZY CHEN工匠的巧手與詩意，並搭配上黑色亮片刺繡短褲，火紅熱情；「蘋果綠開版緹花」裙裝則以黃綠相間的品牌獨家開版印花，重現滿佈翠綠的春日意象，尤其領口、袖口處都有著精巧的蕾絲拼接，纖細輕快。