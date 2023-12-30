兩大日系甜點春節禮盒首發！「楓糖男孩」有台灣限定款

兩大日系人氣甜點品牌春節限量禮盒開賣，「The MAPLE MANIA楓糖孩」推出專屬台灣的限量限定「迎龍賀新春」包裝禮盒，「東京牛奶起司工房」則將品牌銷售第一、經典長銷、季節限定等三大口味全納入禮盒中，誠意滿滿。

龍年春節將至，以楓糖系列甜點為主的知名日系品牌「The MAPLE MANIA楓糖男孩」，將品牌人氣經典最受歡迎品項「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」組合，推出18入、28入兩款國人送禮最愛的禮盒商品，並跳脫過往快閃布點區域，首度前進東區百貨通路美食甜品戰區，於遠東SOGO台北復興館、新光三越台中中港店設點快閃，北部、中部、加上網路等銷售串聯。

即日起於新光三越信義新天地A8店及官網開賣外，也可於遠東SOGO台北復興館(2023/12/26～2024/02/15)、新光三越台中中港店(2023/12/27～2024/01/23)快閃櫃採購，禮盒皆為限量限定，售完為止。

品牌登台已6年的「東京牛奶起司工房」喜迎龍年，以銷售排行榜第一名、經典長銷款、季節限定三大選品主軸，匯集「海鹽＆卡門貝爾起司夾心餅乾」、「蜂蜜＆古岡左拉起司夾心餅乾」、「巧克力＆馬斯卡彭起司夾心餅乾」，限定推出「東京牛奶起司工房新春禮盒」10入、20入、30入三款禮盒套組，價格分別介於500元、1000元及1500元以下，讓民眾可依送禮需求及預算挑選。

2024「東京牛奶起司工房新春禮盒」即日起在新光三越A8館販售外，同步在微風南山艾妥列店、新光三越台中中港店、高雄漢神巨蛋店全台北中南百貨櫃點，以及官網正式開賣，商品限量販售，售完為止。