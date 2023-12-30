連續21天第二杯7折！功夫茶再送《兔星保衛戰》虛寶卡

手搖控趕快筆記。1月1日起至21日，功夫茶推出指定飲品第二杯7折，天天有優惠。此外，功夫茶獨家合作反差爆笑手遊《兔星保衛戰》也熱烈預約中，到功夫茶購買指定飲品再送限量虛寶卡。

2024年首發，功夫茶連續21天指定飲品第二杯7折。優惠指定品項包括功夫茶與《兔星保衛戰》獨家冠名合作的「兔星人鐵觀音奶」，是選用重焙鐵觀音作為基底製成的奶茶，茶與奶的平衡口感，濃郁絲滑，茶香尾韻優雅。人氣飲品之一的「兔星人柳橙綠」，清新橙香間，還能感受到茉莉花香氣，選用二次薰花的綠茶，增添更多層次。還有奶蓋迷推薦的「兔星人芝士翠玉」，使用紐西蘭芝士等7種原物料製作奶蓋，芝士鹹香與濃郁綿密的口感，絕配翠玉綠茶

1月1日起至21日功夫茶指定飲品享第二杯7折優惠，連續三周上述三款熱銷飲品接力優惠，再送《兔星保衛戰》虛寶卡乙張。1月1日起加入功夫茶LINE好友（@kungfutea）註冊會員，還可領取總價值150元的線上點餐折價券。