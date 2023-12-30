排隊冠軍拉麵「鬼金棒」再度喊漲 粉絲挺：照樣吃爆！

來自日本的人氣拉麵名店「鬼金棒」今年7月才漲一波，剛剛在臉書公告：「2024年1月1日起， 拉麵、沾麵全面再調漲10元，反映成本與薪資」。雖然不到半年連漲兩波，但多數網友仍力挺，「照樣吃爆」、「總有人要帶著漲，餐飲業越來越辛苦了」。

「鬼金棒」曾多次獲得網友票選為「全台拉麵第一名的拉麵」，今年7月5日才在粉絲團發布公告，表示半年內豬肉成本飆漲，售價將調漲20～30元，當時網友也多數力挺，表示「漲再多也擋不住我嘴饞」、「還是要吃」。

鬼金棒拉麵之所以大受歡迎，主要在其口味自成一派，其中主打「辣麻味噌拉麵」，也在多次評鑑奪冠。

今再度於臉書公告調漲，網友留言指出，「品質維持一樣好吃，再加20都行」、「員工調薪讚」。針對漲價品項，業者回覆，「只有主商品類，魯肉可能要過陣子，豆芽的話還壓的住，香菜由於時價其實還好，之後再看看。目前是拉麵與沾麵類（漲價）而已。」