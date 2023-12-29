海外首次大型個展 《奇幻動物森林 樋口裕子展》中正紀念堂登場
《奇幻動物森林 樋口裕子展》12／30在中正紀念堂盛大開展，下午舉行媒體場搶先公開體驗，日本人氣藝術家樋口裕子可愛又詭譎的超現實風格，大型個展首度海外展出，以台北為首站。
近千件的超豐富展品宛如小型博物館，也展現樋口裕子創作的多元性與獨特性，其中在台灣站首度公開與迪士尼的合作作品，與台灣站特有，超可愛吸睛打卡區，展覽獨家開發週邊產品。
展場內從樋口裕子早期到最新的多樣性作品，手繪稿區、經典繪本、商業合作、電影海報等平面作品。與布偶藝術家今井昌代所創作的毛氈玩偶，獨特風格燈座藝術等立體展示。跨界迪士尼的創作藝術、今年6月剛出版的小畫冊2手繪稿等10多件新作品首度公開展出。特為台灣全新創作的展覽主視覺、展覽票圖。
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