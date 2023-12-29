海外首次大型個展 《奇幻動物森林 樋口裕子展》中正紀念堂登場

無論你是否準備前往北國滑雪或賞雪，一定都對於外出造型感到困擾，因為時髦有型與禦寒機能，往往是相斥的，不過法國時尚品牌K-WAY卻有解方！專為滑雪、戶外運動設計的全新系列，既輕盈又能保暖，同時還能顯瘦有型，根本是冬日最強服裝單品。

2023-12-29 18:32