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龍年好物再一枚！品牌官網限定 藏家手刀開始搶單了
每逢農曆年節，與生肖相關的年節商品總能引起收藏熱潮，近日便有瑞士鐘表品牌低調釋出年節限定商品，同時價格竟與常規款沒有分別，據了解將在近期上市，值得高度期待。
擁有190年歷史的浪琴（Longines）表，日前在其他市場網站悄悄釋出了一只龍年生肖限量腕表，38.5毫米的精鋼表殼，搭配了具防磁性能的L899.5自動上鍊機芯、全球限量888只。由於2024正是東方文化中的「甲辰」、「龍」年，封閉式的後底蓋並有龍首圖騰，正面的酒紅色漸層面盤並搭配了金色時標、指針、日期與月相顯示，雅緻、古色古香。
據了解，這只全球限量888只的表款目前還在預購期間，已由即日起開放預購；台灣市場未來將開放引進，但目前同樣將採預購制，須先交付訂金，未來到貨時則以下訂順序為購買順序。值得一提的是：表款訂價折合台幣後，訂價則與原本常規款的「旗艦系列復刻腕表」（型號：L4.815.4.78.2）並未漲價，因此更具賞玩話題。
浪琴台灣官方網站雖尚未更新資訊，但已由即日起開放預購，亦可電洽台灣品牌消費者專線：02-2652-3662。
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