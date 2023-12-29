快訊

國三生割頸案外案？招魂隔天8男校門口叫囂 與涉案少女有這層關係

從門可羅雀變門庭若市！熱狗餐廳瞬間爆紅 全因這張照片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍年好物再一枚！品牌官網限定 藏家手刀開始搶單了

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
浪琴表悄悄在其他市場發表了龍年生肖限量腕表，據了解已在台灣開放預購。圖／翻攝自Longines.cn網站
浪琴表悄悄在其他市場發表了龍年生肖限量腕表，據了解已在台灣開放預購。圖／翻攝自Longines.cn網站

每逢農曆年節，與生肖相關的年節商品總能引起收藏熱潮，近日便有瑞士鐘表品牌低調釋出年節限定商品，同時價格竟與常規款沒有分別，據了解將在近期上市，值得高度期待。

擁有190年歷史的浪琴（Longines）表，日前在其他市場網站悄悄釋出了一只龍年生肖限量腕表，38.5毫米的精鋼表殼，搭配了具防磁性能的L899.5自動上鍊機芯、全球限量888只。由於2024正是東方文化中的「甲辰」、「龍」年，封閉式的後底蓋並有龍首圖騰，正面的酒紅色漸層面盤並搭配了金色時標、指針、日期與月相顯示，雅緻、古色古香。

據了解，這只全球限量888只的表款目前還在預購期間，已由即日起開放預購；台灣市場未來將開放引進，但目前同樣將採預購制，須先交付訂金，未來到貨時則以下訂順序為購買順序。值得一提的是：表款訂價折合台幣後，訂價則與原本常規款的「旗艦系列復刻腕表」（型號：L4.815.4.78.2）並未漲價，因此更具賞玩話題。

浪琴台灣官方網站雖尚未更新資訊，但已由即日起開放預購，亦可電洽台灣品牌消費者專線：02-2652-3662。

允文允武的林柏宏，除廣受精品喜愛、更是浪琴品牌好友，常佩戴表款演繹斯文、動感的多變風格。圖／翻攝自IG @ austinlin27
允文允武的林柏宏，除廣受精品喜愛、更是浪琴品牌好友，常佩戴表款演繹斯文、動感的多變風格。圖／翻攝自IG @ austinlin27
林柏宏先前便曾配戴過旗艦系列復刻腕表，並在飛機上大秀自拍。圖／翻攝自IG @ austinlin27
林柏宏先前便曾配戴過旗艦系列復刻腕表，並在飛機上大秀自拍。圖／翻攝自IG @ austinlin27
封閉式的後底蓋，有著帥氣的祥龍圖騰。圖／翻攝自Longines.cn網站
封閉式的後底蓋，有著帥氣的祥龍圖騰。圖／翻攝自Longines.cn網站
雖然是全球限量表款，但旗艦系列復刻腕表的龍年生肖款據了解價格與常規款訂價相同，因此別具賞玩話題。圖／翻攝自Longines.cn網站
雖然是全球限量表款，但旗艦系列復刻腕表的龍年生肖款據了解價格與常規款訂價相同，因此別具賞玩話題。圖／翻攝自Longines.cn網站

生肖 品牌 腕表

延伸閱讀

四生肖1月上旬順風順水！猴升官加薪、這生肖錢脈通人脈

財神降臨！3生肖年末運勢大爆發 財運旺到擋不住

聖誕節起3生肖財運一路旺六天 屬猴還能遇到愛、這生肖炒股炒出金花

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「打起精神」：錢財不斷湧入

相關新聞

法國機能時尚品牌K-WAY做到了！讓滑雪裝也能顯瘦、時髦有型

無論你是否準備前往北國滑雪或賞雪，一定都對於外出造型感到困擾，因為時髦有型與禦寒機能，往往是相斥的，不過法國時尚品牌K-WAY卻有解方！專為滑雪、戶外運動設計的全新系列，既輕盈又能保暖，同時還能顯瘦有型，根本是冬日最強服裝單品。

龍年好物再一枚！品牌官網限定 藏家手刀開始搶單了

每逢農曆年節，與生肖相關的年節商品總能引起收藏熱潮，近日便有瑞士鐘表品牌低調釋出年節限定商品，同時價格竟與常規款沒有分別...

王淨再拿PUMA品牌大使 本色演出形象廣告萌翻眾人 事業、愛情皆得意

在耶誕節無預警和男友曹佑寧放閃的王淨，可說是愛得高調；而今年（2023）也是她的豐收年，除了有新戲推出，更接連獲多個代言合約，年末時還拿下PUMA品牌新任大使，感情與事業都很得意。

新光三越發新年紅包 點數換千元購物金再抽黃金、賓士

新光三越年終回饋350萬會員，繼12月中旬送出5億skm points點數大紅包之後，12/30至1/3專寵會員又一波，...

一鍵搞定！新色Montblanc單按鈕計時碼表太方便

越簡單的事物、常隱藏了更複雜的關鍵奧秘。萬寶龍（Montblanc）發表新款明星傳承系列Nicolas Rieussec...

手上的「小夜曲」格拉蘇蒂原創漸變彩色鑽表 浪漫傳情

想紀念一段情誼有很多方式，可以是隨身的珠寶、一張手寫的明信片，也可以是見證時光與記憶的精緻表款。格拉蘇蒂原創（Glash...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。