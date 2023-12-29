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王淨再拿PUMA品牌大使 本色演出形象廣告萌翻眾人 事業、愛情皆得意

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
2023也是王淨的豐收年，除了有新戲推出，更接連獲多個代言合約，年末時還拿下PUMA品牌新任大使，感情與事業都很得意。圖／PUMA提供
2023也是王淨的豐收年，除了有新戲推出，更接連獲多個代言合約，年末時還拿下PUMA品牌新任大使，感情與事業都很得意。圖／PUMA提供

耶誕節無預警和男友曹佑寧放閃的王淨，可說是愛得高調；而今年（2023）也是她的豐收年，除了有新戲推出，更接連獲多個代言合約，年末時還拿下PUMA品牌新任大使，感情與事業都很得意。

今年不過25歲的王淨卻已有多部戲劇代表作，更曾被媒體封為「億萬票房」女星，是台灣新生代明星中，同時擁有高知名度，並獲得觀眾喜愛的一位。有著多變樣貌的王淨也徹底把演技發揮在宣布成為PUMA大使的形象短片，在影像中她以獨角戲方式，幻想跟旋轉木馬們對話，呈現出又好氣又好笑模樣，讓人都覺得是本色演出。不只是搞笑而已，王淨還有性感的一面，當她在詮釋PUMA SQUAD系列服飾時，還拉起上衣刻意「炫腹」，展露女性魅力的同時，還為整體穿搭揮增添亮眼焦點。

運動潮流迷關注的JUICE Taiwan首次以店鋪名義推出台灣限定的服飾產品。圖／JUICE提供
運動潮流迷關注的JUICE Taiwan首次以店鋪名義推出台灣限定的服飾產品。圖／JUICE提供

除了王淨吸睛的品牌廣告之外，運動潮流迷還會關注的新訊就是JUICE Taiwan首次以店鋪名義推出台灣限定的服飾產品。全新的JUICE MERCH服飾產品是由各地 UICE團隊各自發想創作，並採不定期推出的方式上架販售。而由潮流選品店JUICE Taiwan所推出的首個系列，就呼應店舖內豐富的品牌、品項選擇，因此不被單一風格所侷限。像是系列中的AREA T恤，靈感來自JUICE台北與台中的店舖Logo 及代表色，改以Y2K 風格搭配發泡印花製作，為初次台灣限定JUICE MERCH服飾系列帶來別具意義的設計。

不只是搞笑而已，王淨還有性感的一面，當她詮釋PUMA SQUAD系列服飾時，還拉起上衣刻意「炫腹」，展露女性魅力的同時，還為整體穿搭揮增添亮眼焦點。圖／PUMA提供
不只是搞笑而已，王淨還有性感的一面，當她詮釋PUMA SQUAD系列服飾時，還拉起上衣刻意「炫腹」，展露女性魅力的同時，還為整體穿搭揮增添亮眼焦點。圖／PUMA提供

JUICE MERCH服飾系列AREA T恤，靈感來自JUICE台北與台中的店舖Logo 及代表色。圖／JUICE提供
JUICE MERCH服飾系列AREA T恤，靈感來自JUICE台北與台中的店舖Logo 及代表色。圖／JUICE提供

王淨 品牌 耶誕節 曹佑寧 PUMA

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