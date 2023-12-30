吃貨不怕肚子餓！網議TOP8吃到飽餐廳手刀加入口袋名單



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「吃到飽餐廳」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP8吃到飽餐廳排行。

吃到飽餐廳受到許多國人的喜愛，它可以讓饕客們一次享受多種美食，從中式、日式、西式到東南亞風味，應有盡有，價位也從平價到高級都有不同的選擇，而在網友熱議的眾多吃到飽餐廳中，有哪些店家廣受好評？又有哪些菜色是非吃不可的呢？

「旭集 和食集錦」主打日式料理讓海鮮愛好者超滿足 「饗食天堂」品項多元CP值高

▲ 網友熱議TOP8吃到飽餐廳 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「吃到飽餐廳」的相關話題討論，可以發現以日式料理吃到飽為主打的「旭集 和食集錦」被不少網友點名，留言提及「旭集蠻不錯的，動線寬廣氣氛佳，食物沒有了也會盡快補充，每項都很用心很好吃」，網友們也紛紛推薦旭集一定要吃的餐點如「蛤蜊湯真的是必拿必喝」、「旭集的主打重點，鐵板干貝、牛肉、蝦子」、「代表性的特色就是烤香魚，肉質是滑嫩的而且還有蛋」，覺得旭集的食材新鮮，特別是海鮮的種類非常多樣，對海鮮愛好者來說絕對可以吃好吃滿，更提醒別錯過超高人氣的炙燒現握壽司，和旭集限定的人形燒。

而「饗食天堂」也是許多人大讚「便宜cp值高，東西很新鮮，超級好吃」的店家，網友表示「饗食算吃到飽裡比較穩的，我喜歡假日晚餐慢慢吃，8點以後鐵板區幾乎沒人排隊，直接干貝自由」、「饗食天堂確實有符合它的價位！至少平均菜色都還有中等水準！會雷到的很少！」，指出饗食天堂的品項相當豐富，無論是主食肉類到飯後甜點的表現都很不錯，其中的熱門餐點像是天使紅蝦、炸物、牛排，以及冰淇淋和甜點燒等都是饕客們推薦不能不夾的必吃料理。

此外，今年7月新開幕的「饗A Joy」，被譽為是「最頂吃到飽」，由於其餐廳坐落於台北101之內，除了奢華的餐點滿足賓客的味蕾之外，最獨特的就是坐擁全台最高景觀的視覺饗宴，網友就直呼「饗A Joy 給人一種很高級的尊榮感！進場就會覺得整個氣質起來，大廳也很磅礴好看，服務態度也好得沒話說，外加上夜景，$4000 我覺得撐得起來」，認為饗A Joy不只是用餐的地方，而是提供了一次完整的高級用餐體驗，從料理本身到用餐環境的氣氛營造等，都能感受到餐廳的用心。

你喜歡吃到飽餐廳嗎？你最愛的吃到飽餐廳有上榜嗎？吃到飽餐廳提供了各式各樣的美食，讓顧客們可以盡情享受吃到飽的樂趣，並且能夠吃到各種不同菜系的異國料理，一飽口福，下次選擇餐廳前不妨參考以上網友熱議的排行榜，嘗試一下新的餐廳，說不定能從中找到滿足你胃口的心頭好！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「吃到飽餐廳」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/20~2023/12/20，近三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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