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獨家沉浸式風味體驗！麥卡倫雪莉印象風味特展華山登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「麥卡倫．雪莉印象風味特展」於特展期間邀請全台4間永續酒吧，於每週末進行客座調酒。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫．雪莉印象風味特展」於特展期間邀請全台4間永續酒吧，於每週末進行客座調酒。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

秉持追求卓越、與自然共生的精神，全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan）即日起至2024年1月24日，於華山1914文化創意產業園區推出「麥卡倫．雪莉印象風味特展」，攜手台灣藝術家與永續餐廳，將百年傳承工藝淬鍊出的頂級雪莉風味與永續精神，精粹成為點滴品酩印象。特展期間更邀請全台4間酒吧，於每週末提供期間限定客座調酒，邀請品飲者探索獨一無二印象風味。

自八德路入口走進華山1914文化創意產業園區，首先映入眼簾的便是吸睛的麥卡倫AirStream行動酒吧車以及位於中三館二樓的「麥卡倫．雪莉印象風味特展」現場。踏入展區可以看見春池玻璃以透明的永續循環為理念，用手工吹製的120顆沾色玻璃，以螺旋狀向外延展，呈現出酒香在空氣中優雅的舞動之姿。一顆顆咖啡色、橘色、黃色、白色的玻璃球，呼應了麥卡倫酒款中太妃糖、焦糖、柑橘、檸檬、麝香葡萄等風味，將風味的無形之美轉譯為別具律動美感的實體創作。

接下來由光影、聲音、觸覺所堆疊的「時流礫影」沉浸式體驗，參觀民眾將踏著絢麗多彩的玻璃沙礫「亮彩琉璃」，走進麥卡倫精神莊園坐落的蘇格蘭斯佩河畔。春池玻璃品牌主理人吳庭安表示：「麥卡倫威士忌的風味經過時間淬鍊，如同每粒玻璃沙礫經歷道道手續精煉方得圓滿，而時間即是唯一的解答，『時流礫影』呼應麥卡倫對於極致工藝的堅持，將玻璃沙礫擬為大地風土，引領眾人一起體驗『追求卓越與自然共生』的麥卡倫精神。」

此外，全世界第一位運用「蒸氣彎曲樹」工法的曲木建築藝術家郭恩愷，以作品「Turns．輪轉」將兩棵杉樹年輪層切解構，透過高溫蒸氣曲木工藝，將杉板年輪順時鐘輪轉，讓長幼杉木交織、對倚成雙，象徵時光輪轉、時間流動、永續循環、生生不息；以此呼應麥卡倫對於最高品質橡木桶的堅持，歷經時間淬煉釀造威士忌的極致工藝，也同時向麥卡倫「雪莉王者」地位致敬。

除展覽外，麥卡倫更精心打造一連串別開生面的付費風味體驗。在下午茶方面，由2022、2023年連續獲得米其林綠星殊榮的「小小樹食」操刀，精心打造多款風味小點，搭配麥卡倫經典雪莉桶12年與雙雪莉桶12年。

在晚宴部分，由「柴火餐廳nkụ Taipei 」掌勺，打造餐桌上的零浪費美學，盡最大可能利用在地食材，以一道道永續美饌，搭配麥卡倫系列酒款。到了週末期間，則攜手全台4間永續酒吧——吧沐（Bar Mood Taipei）、Bar Home、無聲的所在、FReNCHIE FReNCHIE，探索麥卡倫印象風味。欲了解風味體驗預約相關資訊，請查詢麥卡倫官網。

◎麥卡倫．雪莉印象風味特展

．地點：於台北華山藝文中心中三館2F

．日期：即日起至2024年1月24日

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（左）、麥卡倫品牌大使黃偉綸，攜手台灣藝術家與永續餐廳，透過視覺與味蕾的極致饗宴，詮釋麥卡倫自然、永續及工藝的跨界對話。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（左）、麥卡倫品牌大使黃偉綸，攜手台灣藝術家與永續餐廳，透過視覺與味蕾的極致饗宴，詮釋麥卡倫自然、永續及工藝的跨界對話。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
森林木人郭恩愷（左起）、麥卡倫品牌大使黃偉綸、與春池玻璃品牌主理人吳庭安，攜手透過視覺與工藝詮釋麥卡倫的永續願景。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
森林木人郭恩愷（左起）、麥卡倫品牌大使黃偉綸、與春池玻璃品牌主理人吳庭安，攜手透過視覺與工藝詮釋麥卡倫的永續願景。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
森林木人郭恩愷善用自然永續林木資源結合木構建築背景，運用獨創「蒸氣彎曲樹」工法，將整顆杉木蛻變為藝術作品，致敬麥卡倫對於最高品質橡木桶的追求。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
森林木人郭恩愷善用自然永續林木資源結合木構建築背景，運用獨創「蒸氣彎曲樹」工法，將整顆杉木蛻變為藝術作品，致敬麥卡倫對於最高品質橡木桶的追求。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
春池玻璃品牌主理人吳庭安與團隊以手工吹製的沾色玻璃球，將麥卡倫風味的無形之美具體呈現，展開一場視覺與味覺的綺麗交織。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
春池玻璃品牌主理人吳庭安與團隊以手工吹製的沾色玻璃球，將麥卡倫風味的無形之美具體呈現，展開一場視覺與味覺的綺麗交織。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
nkụ主廚林立漢打造餐桌上的零浪費美學，透過多元手法呈現一道道永續美饌，同時呈現麥卡倫威士忌溫潤、和諧的完美風味。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
nkụ主廚林立漢打造餐桌上的零浪費美學，透過多元手法呈現一道道永續美饌，同時呈現麥卡倫威士忌溫潤、和諧的完美風味。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫．雪莉印象風味特展」即日起至2024年1月24日於台北華山藝文中心中三館2F展出。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫．雪莉印象風味特展」即日起至2024年1月24日於台北華山藝文中心中三館2F展出。圖／台灣愛丁頓提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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