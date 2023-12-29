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一鍵搞定！新色Montblanc單按鈕計時碼表太方便

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
可用八點鐘方向單一按鈕操作的Nicolas Rieussec單按鈕計時腕表，直觀、便利、好操作。圖／萬寶龍提供
可用八點鐘方向單一按鈕操作的Nicolas Rieussec單按鈕計時腕表，直觀、便利、好操作。圖／萬寶龍提供

越簡單的事物、常隱藏了更複雜的關鍵奧秘。萬寶龍（Montblanc）發表新款明星傳承系列Nicolas Rieussec單按鈕計時腕表，不僅以特殊形式還原古老的計時器面盤形式，黑色PVD與深藍色面盤更帶來沈穩、洗練的大人味，古典也當代。

現在常見的計時碼表多以兩個按鈕來控制計時的開始、暫停與歸零三種不同狀態，但在西元1821年時，曾為法王製作表款的製表師Nicolas Rieussec則創作了一款在兩個旋轉的計時盤上滴下墨水的計時儀，是古老、有別當代的計時器形式，並在2007年時為萬寶龍以Nicolas Rieussec計時碼表重現了此一形式：Nicolas Rieussec計時碼表使用兩個水平排列的計時盤，單一指針以橫向同時指示左右兩側60秒與30分鐘計時次表盤的資訊，指針固定、面盤旋轉的逆向思維，自成一格。

全新的Nicolas Rieussec單按把計時腕表則延續了2007年的設計形式，但以精鋼表殼搭配黑色PVD與亮黑色面盤，以及精鋼表殼搭配深藍色面盤合計兩種色彩組合。動力來源則使用表廠的首款自製單按鈕計時機芯：MB R200，只需要按壓操作八點鐘方向的按鈕，即可以單手操作計時碼表的運作，直觀、方便，化繁為簡。

43毫米的面盤內並運用巴黎釘紋裝飾（Clous de Paris）取代先前較瑞士古典風格的麥穗扭索紋，因而散發著當代的法國時髦氣息。深藍色款無限量、但黑色PVD款則為限量全球500只，並皆通過MONTBLANC實驗室的500小時測試認證，價格店洽。

有別於過去的麥穗扭索紋，新款Nicolas Rieussec單按鈕計時腕表運用了法式的巴黎釘紋裝飾（Clous de Paris）於面盤裝飾。圖／萬寶龍提供
有別於過去的麥穗扭索紋，新款Nicolas Rieussec單按鈕計時腕表運用了法式的巴黎釘紋裝飾（Clous de Paris）於面盤裝飾。圖／萬寶龍提供
Nicolas Rieussec單按鈕計時腕表，精鋼、PVD、黑色、自動上鍊機芯、時間顯示與計時碼表功能，通過MONTBLANC實驗室的500小時測試認證，價格店洽。圖／萬寶龍提供
Nicolas Rieussec單按鈕計時腕表，精鋼、PVD、黑色、自動上鍊機芯、時間顯示與計時碼表功能，通過MONTBLANC實驗室的500小時測試認證，價格店洽。圖／萬寶龍提供
萬寶龍推出兩款新色、新裝飾細節的單按鈕計時碼表，深藍與黑色，各自散發洗練品味。圖／萬寶龍提供
萬寶龍推出兩款新色、新裝飾細節的單按鈕計時碼表，深藍與黑色，各自散發洗練品味。圖／萬寶龍提供

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