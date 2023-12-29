手上的「小夜曲」格拉蘇蒂原創漸變彩色鑽表 浪漫傳情

想紀念一段情誼有很多方式，可以是隨身的珠寶、一張手寫的明信片，也可以是見證時光與記憶的精緻表款。格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）為2024情人節推出限量的Lady Serenade小夜曲情人女表，以表傳情，並將浪漫思維以鑽石閃耀再現。

法語為Serenade、德語則稱作Nachtmusik的小夜曲，是古典音樂中的一種形式。音樂通常編制較交響樂隊為小，調性歡快明亮、並常在夏日夜晚以簡單樂器伴奏，浪漫傳情。格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）旗下的Lady Serenade系列女表，今年則為情人節推出限量的2024情人節限量版Lady Serenade鑽表，小巧的36毫米精鋼表殼內搭配了珍珠母貝面盤，而從洋紅色、玫瑰色再到紫色的漸變時標則一如戀情中的心緒變化時刻、微酸微甜，因而更加難忘。