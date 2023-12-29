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手上的「小夜曲」格拉蘇蒂原創漸變彩色鑽表 浪漫傳情

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
如何見證一段浪漫時光？用以顯示時間的表款，以及日常性與非日常的閃耀、別具紀念意義。圖／格拉蘇蒂原創提供
如何見證一段浪漫時光？用以顯示時間的表款，以及日常性與非日常的閃耀、別具紀念意義。圖／格拉蘇蒂原創提供

想紀念一段情誼有很多方式，可以是隨身的珠寶、一張手寫的明信片，也可以是見證時光與記憶的精緻表款。格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）為2024情人節推出限量的Lady Serenade小夜曲情人女表，以表傳情，並將浪漫思維以鑽石閃耀再現。

法語為Serenade、德語則稱作Nachtmusik的小夜曲，是古典音樂中的一種形式。音樂通常編制較交響樂隊為小，調性歡快明亮、並常在夏日夜晚以簡單樂器伴奏，浪漫傳情。格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）旗下的Lady Serenade系列女表，今年則為情人節推出限量的2024情人節限量版Lady Serenade鑽表，小巧的36毫米精鋼表殼內搭配了珍珠母貝面盤，而從洋紅色、玫瑰色再到紫色的漸變時標則一如戀情中的心緒變化時刻、微酸微甜，因而更加難忘。

提供動力來源的Calibre 39-22自動上鍊機芯將帶來小時、分鐘、秒鐘與日期顯示功能，機芯並經格拉蘇蒂柱狀紋、珍珠紋等打磨修飾工序，以及3/4夾板、鵝頸式微調裝置等德國高級製表的傳統特色。全球限量50只，像一「枚」具象在手腕上的小夜曲，傳頌浪漫、甜蜜留念。

36毫米、漸變時標與珍珠母貝面盤的「小夜曲」Lady Serenade女表，像一首手腕上的短歌、浪漫傳情。圖／格拉蘇蒂原創提供
36毫米、漸變時標與珍珠母貝面盤的「小夜曲」Lady Serenade女表，像一首手腕上的短歌、浪漫傳情。圖／格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）Lady Serenade小夜曲情人女表，36毫米、自動上鍊機芯、日期與時間顯示、限量50只，價格店洽。圖／格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）Lady Serenade小夜曲情人女表，36毫米、自動上鍊機芯、日期與時間顯示、限量50只，價格店洽。圖／格拉蘇蒂原創提供

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