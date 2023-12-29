藝術薪火相承 勞力士X維也納愛樂 新年音樂會喜迎2024

2023即將來到尾聲，勞力士（ROLEX）宣布將與維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）合作，一同舉辦第84屆的新年音樂會，以動人樂音。為全世界樂迷一同慶賀2024新年的盛大來到。

享譽盛名的維也納愛樂樂團（Vienna Philharmonic）成立於1842年，每年皆在維也納舉行超過40場演奏會、國際巡迴約50場，其中又以每年的「新年音樂會」與「仲夏夜音樂會」最為知名。前者是於1月1日在維也納金色大廳（Musikverein）舉辦，後者則在每年5或6月的維也納美泉宮（Schloss Schönbrunn）舉辦，並將吸引過五萬人次參與，展現維也納樂團在古典樂的深厚成就。2023年11月時並曾來台演出，並選擇台北成為亞洲巡演首場，更為無數樂迷留下了深刻的感動記憶。

勞力士長年透過「藝術傳承．恒動不息」（Perpetual Arts Initiative）計劃與藝術家合作，包含秘魯男高音歌唱家Hugo Glendinning、義大利女中音歌唱家Emmanuel Fradin、委內瑞拉指揮家Gustavo Dudamel都是該計劃的一員，進而維持人類文明智識的薪火相承，而勞力士也自2008年成為維也納愛樂樂團獨家合作夥伴、隔年2009年即成為新年音樂會的獨家贊助，至今長達15載。

維也納愛樂樂團2024的新年音樂會預計將演出包含卡爾柯姆札克二世的《阿爾布雷希特大公進行曲》作品136、小約翰史特勞斯的《費加洛波卡舞曲》作品320、漢斯克里斯蒂安倫拜的《新年快樂！》......，總計七位不同作曲家、涵蓋圓舞曲、加洛普舞曲、輕歌劇序曲、快速波卡舞曲、遺作圓舞曲、法式波卡舞曲等不同類型的15首作品。演出將在medici.tv網站上直播，同時衛武營國家藝術文化中心則將在1月1日晚上6點於戶外劇場進行衛星直播，東森綜合台則將在1月1日晚上11點轉播，並將有大提琴家張正傑進行導聆。